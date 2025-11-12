El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha exigido al presidente, Francisco Reyes, que mire por los jiennenses en lugar de por sus intereses ... partidistas y apoye sin ambages al aeropuerto Federico García Lorca (FGL) Granada‑Jaén. Los populares han recriminado «la actitud prepotente e irresponsable» de Reyes hoy hasta dinamitar la Mesa del Aeropuerto, convirtiendo una infraestructura estratégica en «rehén de su política sectaria».

«Lo ocurrido es una vergüenza», ha lamentado Luis Mariano Camacho, portavoz del Grupo Popular, llegando Reyes a algo tan grave como falsear datos, faltar al respeto y proferir descalificaciones personales contra su homólogo en una Diputación hermana como es la de Granada, dinamitando cualquier posibilidad de colaboración para impulsar el aeropuerto. «Este es el modus operandi de Reyes y del PSOE de Jaén», ha subrayado, recordando que a este comportamiento «totalmente fuera de lugar» se suma el desplante de Reyes cuando rechazó reunirse con Francis Rodríguez para hablar del aeropuerto o de la autovía A-81.

Camacho ha advertido de que la política de bandos no puede poner en riesgo la marca Jaén en el aeropuerto. «Si cuando en la Diputación de Granada gobierna el PSOE el aeropuerto se apoya porque es de Jaén y cuando lo hace el PP ya no, perdemos todos; Jaén, sus empresarios y su sector turístico no pueden pagar esa factura», ha avisado.

En lugar de apuntar a otras administraciones o al Gobierno andaluz, reclamando una lanzadera al aeropuerto que ha recordado Camacho «suprimió la Junta del PSOE», ha pedido al equipo de gobierno socialista que «asuma su responsabilidad» y empiece por lo que está en su mano, como es apoyar con más recursos a la promoción y reabrir la oficina de información turística del aeropuerto, cerrada por la Diputación de Jaén en 2021.

La Diputación de Jaén tiene dinero para regar a de recursos a los ayuntamientos del PSOE, pero no para apoyar la terminal más cercana a la provincia con más de un millón de pasajeros anuales y que lleva su nombre. Mientras la de Granada ha pasado de invertir 2,8 millones de euros en 2023 a más de 4,8 millones en 2025, pasando de 11 a 15 conexiones con el actual equipo de gobierno.

«¿Para qué sirve todo el presupuesto de la Diputación de Jaén si no llega a las empresas, al turismo y al desarrollo económico?», se ha preguntado Camacho, insistiendo en la importancia estratégica del aeropuerto, con rutas internacionales como la de Ámsterdam, y recuerda que Jaén recibe más visitantes de Países Bajos que de Extremadura o Aragón. «Las infraestructuras que existen hay que aprovecharlas. La inacción nos resta oportunidades», ha recalcado.

Por todo ello, ha instado a Reyes a que rectifique y se siente a trabajar con Granada en un plan conjunto de promoción y financiación. «Defender el nombre de Jaén en el aeropuerto no es una consigna: es apostar por nuestros empresarios, el empleo y el futuro de la provincia. La Diputación debe estar a la altura», ha concluido Camacho.