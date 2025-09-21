El PP denuncia que el presupuesto de 2026 «se hará a costa de los jienenses» Critica que «fije ingresos de casi cuatro millones por multas de tráfico y zona azul»

Jaén Domingo, 21 de septiembre 2025

El concejal del PP del Ayuntamiento de Jaén, Chema Álvarez, criticó este domingo que el presupuesto de 2026 elaborado por el equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más «se hará a costa de la población». En una nota argumentó que en el capítulo de ingresos del borrador de 2025, «sobre el que se cimentarán las cuentas del próximo ejercicio», se refleja «la recaudación de casi tres millones de euros por multas de trafico y cerca de un millón por infracciones de zona azul».

Indicó que el presupuesto establece, en concreto, que «el Ayuntamiento recaudará 2.908.969 euros en concepto de multas por infracciones de la ordenanza de circulación y 931.753 euros por sanciones derivadas de la utilización de la zona azul». En este sentido, el edil 'popular' resaltó «la relación inequívoca de este capítulo y la necesidad de cuadrar las cuentas públicas para 2026».

Herramienta sancionadora

«Las sanciones derivadas de la infracciones de tráfico y del estacionamiento en zona azul forman parte de una necesaria herramienta sancionadora municipal», aclaró Álvarez, antes de puntualizar que, «sin embargo, que el equipo de Gobierno la convierte en un instrumento recaudatorio con el único objetivo de equilibrar en el presupuesto los capítulos de ingresos y de gastos».

Al respecto, señaló que las infracciones de tráfico «tienen que sancionarse por una cuestión de seguridad vial, pero establecer previamente una cantidad de esta magnitud implica que existe la intencionalidad de alcanzar esa cifra a través de la imposición de sanciones, precisó el concejal, quien resaltó que el equipo de Gobierno establece una cantidad que supone «el 2,53% del total del presupuesto».

«Por cuanto se deriva de las infracciones que cometan los conductores, el dinero que obtiene el Ayuntamiento por las multas de tráfico en un año puede ser incluso mayor que el reflejado en el presupuesto, pero consignar una cifra tan elevada implica la voluntad de alcanzar esa cantidad», dijo.