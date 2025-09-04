El PP denuncia «que la ciudad de Jaén lleva paralizada ocho meses» Los 'populares' afirman que los proyectos más importantes nacen de su gestión, mientras los socialistas critican el compromiso de la Junta

C. C. Jaén Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

El PP en el Ayuntamiento de Jaén lamenta que la ciudad «lleva ocho meses paralizada por un gobierno incapaz de gestionar», cuyo balance calificó de «propaganda y titulares grandilocuentes sin contenido real».

Así lo indicó este jueves el portavoz 'popular', Agustín González, en el marco de la reunión de coordinación mantenida con los concejales, en la que también participó el presidente provincial del partido, Erik Domínguez. En el encuentro, se analizaron los primeros ocho meses del año, así como la hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno para los últimos cuatro meses de 2025, según informó el PP jienense.

González calificó como «suspenso» tanto la gestión como los proyectos del equipo de Julio Millán, al considerar que «el Ayuntamiento sobrevive únicamente gracias a la continuidad de las iniciativas que dejó el PP en su etapa de gobierno, en todo aquello que el actual ejecutivo no ha sido capaz de frenar o bloquear», afirmó.

El portavoz 'popular' recordó que los presupuestos municipales siguen sin aprobarse, «pese a que se prometieron en el primer trimestre del año». A ello añadió que «tampoco se ha avanzado en el PGOM» ni en la limpieza de la ciudad, «que presenta un estado cada vez más deteriorado».

Igualmente, González criticó la decisión de entregar el servicio de recaudación municipal a la Diputación, «perdiendo autonomía financiera y renunciando a un servicio que funcionaba con un 96% de eficacia, frente al 92% de la propia Diputación».

Renuncias

El concejal afeó que «han renunciado a la intermodal, el AVE se ha silenciado, la nueva comisaría permanece olvidada, las mejoras hidráulicas y eléctricas han desaparecido y la condonación de la deuda que se prometió ha quedado en nada».

Frente a esta parálisis, el portavoz 'popular' reivindicó proyectos que «dejó encaminados el Partido Popular y los que impulsa la Junta de Andalucía». Al hilo, aseguró que actuaciones como El Banco Digital, el Centro de Oleoturismo de los Robles, la segunda fase de los Cañones, la reforma de la plaza de la Constitución, el Victoria Park o la revitalización de la Universidad Popular Municipal «nacieron de la gestión 'popular'».

La respuesta del PSOE no tardó en llegar. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, aseveró que esos proyectos «llevan el sello socialista», que «se proyectaron en la anterior legislatura de Julio Millán y que ahora han visto la luz tras su vuelta al gobierno municipal».

El portavoz socialista criticó el compromiso de la Junta con la capital, con «inauguraciones a medias», «como un centro de salud en La Alameda sobre un esqueleto de hormigón que debería ser un aparcamiento y un conservatorio sin los instrumentos necesarios y con restos arqueológicos sin adecentar». Además, le recordó a González que le pidieron un papel facilitador de proyectos con la Junta, «pero han vuelto a dejarlo en evidencia, como en su día permitieron que dejara de ser alcalde sin atender ni una sola de las necesidades y proyectos de la Junta con la ciudad».