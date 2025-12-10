El PP critica el «triunfalismo socialista» y denuncia el problema de la despoblación

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha lamentado que el debate sobre el estado de la provincia se ... haya convertido este miércoles en «otra oportunidad perdida» para abordar los problemas que preocupan a los jienenses y trabajar juntos por soluciones reales.

«Hemos asistido a un nuevo discurso triunfalista del PSOE, instalado en los mundos de Paco Reyes, donde todo funciona y la Diputación es perfecta. Una ficción que nada tiene que ver con lo que vive la gente en la calle», ha señalado Camacho.

El portavoz popular ha mostrado su estupor porque el presidente socialista haya llegado a «presumir del tren en pleno caos ferroviario, con averías, retrasos y servicios indignos», y se haya presentado como «guardián del feminismo en mitad de los casos Ábalos y Salazar».

El portavoz ha denunciado la «falta de respeto institucional» del PSOE, que ha rechazado en bloque las 25 propuestas del PP mientras los populares han respaldado casi la mitad de las socialistas. «Nuestras propuestas son serias, realistas y, sobre todo, necesarias», ha dicho Camacho.

Según el portavoz, las propuestas del PP reclamaban el refuerzo de bomberos, apoyo a los ayuntamientos, mejora de carreteras y caminos, defensa de los trabajadores de la Diputación, agua, agricultura, turismo, patrimonio, empleo y medidas contra la despoblación. Además, de otras dirigidas a instar a administraciones competentes sobre seguridad, PAC, fondos Next Generation o industrialización.

Ha añadido que «la mayoría de las propuestas del PSOE solo buscaban atacar a la Junta de Andalucía», mientras que al Gobierno de Pedro Sánchez apenas se dirigía «una, o media, porque era compartida con el Gobierno andaluz».

«Ni una palabra sobre la PAC ruinosa, los trenes desastrosos, los fondos Next Generation sin ejecutar, la falta de Guardia Civil, la A-32, la A-81, la infrafinanciación de la dependencia respecto a otras comunidades autónomas o la grave situación hídrica del campo. Cero peticiones a Sánchez», ha dicho Camacho.

En cuanto a la despoblación, Camacho ha apuntado que la Diputación maneja casi 400 millones de euros para 618.678 jienenses, «pero en un año hemos perdido 1.564 habitantes, el equivalente a Cabra del Santo Cristo. Desde 2011, 51.706 menos. Es como borrar Bailén y Andújar juntas y el INE prevé que en 2035 caeremos a 565.116 habitantes, un desplome del 20% desde 2010».

Ante estos datos, Camacho ha criticado que el PSOE haya respondido con «triunfalismo». El portavoz ha incidido en que Jaén es la Diputación andaluza que «más dinero recibe por habitante, pero la penúltima en esfuerzo inversor, con un 15,46%, muy lejos del 27,19% de media andaluza».

Además, según mantiene el PP, es «la más endeudada por habitante, con 173,57 euros frente a los 35,99 de media». «Mucho dinero, poca inversión y demasiada deuda. Y la misma receta de siempre: autobombo y culpables externos».

Para Camacho, el PSOE «ha vuelto a demostrar hoy que no le preocupan la provincia ni los jienenses». Por eso ha defendido que la Diputación «necesita dejar atrás 46 años de sectarismo para que la provincia y nuestros pueblos avancen».