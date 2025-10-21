El PP acusa a Diputación de «cobrar de más a los ayuntamientos por recaudar sus impuestos»

C. C. Martes, 21 de octubre 2025, 18:59 Comenta Compartir

El PP en la Diputación de Jaén ha acusado este martes al equipo de Gobierno socialista de «meter la mano en el bolsillo de los vecinos al cobrar de más a los ayuntamis por la recaudación de impuestos municipales». La Diputación «ha reconocido por escrito», en respuesta al Grupo Popular, que cobra «en torno a un 40% más de lo necesario por este servicio». «La propia vicepresidenta Pilar Parra ha admitido públicamente que cada año se devuelve aproximadamente ese porcentaje de lo recaudado, lo que supone reconocer un sobrecoste injustificado», ha recordado el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho.

Es por ello, que añade: «La solución es sencilla: no lo cobre, ajústelo y cobre únicamente el coste real del servicio». En concreto, solo en los últimos 16 años, la cifra asciende a 47 millones de euros, según traslada el PP en una nota. «El sistema actual permite a la institución provincial manejar durante todo el año el dinero de los pueblos, para luego devolverlo a conveniencia o incluso, como ha pasado alguna vez, no hacerlo y usarlo para otros fines que nada tienen que ver por interés del PSOE», insiste Camacho.

El portavoz 'popular' ha denunciado, además, el «abuso que supone la falta de progresividad real en los porcentajes aplicados a más de 90 municipios jienenses por la gestión del cobro de tributos». «Hinojares, con apenas 350 habitantes, paga un 5% de premio de cobranza, el mismo porcentaje que Villacarrillo, con más de 10.000 vecinos, y casi idéntico al de Andújar, con 36.000. ¿Dónde está la economía de escala de la que presume la señora Parra?», se ha preguntado.

Del mismo modo, considera que «es muy triste que una vicepresidenta tenga que tergiversar así la realidad para tapar un tejemaneje que solo beneficia al PSOE». «Si hacen esto con algo tan evidente ¿qué más están haciendo?; ¿repartir el dinero según el carné?, ha afirmado. Por ello, ha exigido «una rebaja inmediata y general» del premio de cobranza que beneficie a todos los municipios por igual. «La Diputación debe dejarse de excusas y falsedades y tratar a todos los jienenses con igualdad», ha señalado Camacho.

Respuesta

Por su parte, la diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, remarca «el bajo coste» que supone a los ayuntamientos el Servicio Provincial de Recaudación que les presta la Diputación. «Lo que abona cada ayuntamiento a la Administración provincial por este servicio, que es lo que denominamos Premio de Cobranza, es mucho menor al coste que tiene esta prestación para la Diputación, ya que sólo cubre un 50% del gasto real del Servicio de Gestión y Recaudación», subraya.

En este sentido, Parra detalla que, extrayendo datos de la liquidación presupuestaria del 2024, la Administración obtuvo algo más de nueve millones por el Premio de Cobranza, cuando el gasto que supuso la prestación de este servicio «superó los 18,3 millones». «Eso significa que lo que gastamos en este servicio es más del doble de lo que nos abonan por ello, lo que demuestra que la Administración provincial no se lucra en ningún momento con el dinero de los ayuntamientos», remarca.

En esta línea, la vicepresidenta tercera incide en que «el Servicio de Recaudación se nutre de otros ingresos y es un servicio público de gran valor para los ayuntamientos como fuente de financiación y escaso precio». De hecho, cada año, «se devuelve hasta el 40% del Premio de Cobranza a los ayuntamientos, no porque se cobre de más, sino como apoyo a los mismos para que lo destinen a prestar servicios y realizar inversiones».

Asimismo, explica que el Premio de Cobranza se establece en función de la carga de tributos que se recaudan a cada consistorio teniendo en cuenta la economía de escala. «Esto significa que este premio se fija por la cantidad de impuestos que se le gestiona a cada ayuntamiento y por el importe total que se recauda con los mismos, algo acordado por el Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, en el que participan representantes de todos los grupos políticos de la Corporación», recuerda Parra.