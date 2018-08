Posible cierre del mercado de San Francisco en Jaén durante la segunda quincena de agosto Reunión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Jaén. / IDEAL El Ayuntamiento elige a la empresa Fecada para la reforma y mañana le adjudicará las obras JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 9 agosto 2018, 15:09

La semana viene podrían empezar las obras de reforma del mercado de abastos de San Francisco y de su aparcamiento, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Jaén, y los industriales no descartan su cierre durante la segunda quincena de este mes, si con ello avanzan los trabajos, según ha señalado también este jueves su portavoz.

El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha presidido este jueves la reunión de la Mesa de Contratación, en la que se han visto las dos ofertas presentadas en tiempo y forma para la rehabilitación, mejora y conservación del Mercado Municipal de San Francisco. Reunión a la que ha asistido el alcalde accidental y concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, quien ha informado a los periodistas que la empresa jienense Fecada es la que ha hecho la oferta más económica, por lo que casi con toda seguridad mañana será la adjudicataria de las obras, que podrían empezar la semana que viene, con un plazo aproximado de un mes.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Industriales del Mercado de San Francisco, Daniel Berrios, ha indicado que este viernes se reunirán con la concejala de Sanidad y Consumo, Yolanda Pedrosa, y que en función de la información que esta les trasmita decidirán si es mejor el cierre del mercado durante las dos últimas semanas del mes y abrir el día 3 de septiembre o si por el contrario el cierre no hará que las obras avancen. El portavoz ha añadido que los industriales tienen ya el cuerpo hecho, aparte de que en agosto bajan las ventas y algunos no abren, pero quieren conocer antes si esta medida acortará el tiempo de las obras y si no es así compatibilizarlas con la actividad comercial.

En este sentido, el concejal de Mantenimiento ha querido dejar claro que la decisión será de los comerciantes. «Nosotros haremos lo que los minoristas del mercado consideren que debemos de hacer para hacerlo de forma consensuada. Si es necesario hablar con la empresa para que trabaje por la tarde, se hará por la tarde. Hasta aquí hemos ido de la mano y una obra que es para mejorar el mercado no puede generar conflicto ni problema», ha declarado.

Coste

La oferta presentada por Fecada incluye una rebaja del 7 % respecto a la base de licitación, de 411.000, por lo que las obras serían adjudicadas por 385.000 euros, es decir, 26.000 menos, según informó el concejal, quien ha destacado el «enorme esfuerzo que está haciendo el Consistorio para destinar casi medio millón de euros para mejorar este pulmón empresarial de Jaén».

Jódar ha explicado que trabajos consistirán en cambiar el pavimento de todo el mercado, instalación de paneles de material sintético en la fachada de cada puesto, pintura en todas las instalaciones, señalización en el suelo de los sectores de los profesionales y mejora de la segunda planta de la zona de aparcamiento centrándose en el pavimento especialmente deteriorado, pues la primera se arregló hace poco al producirse un incendio en este punto.

«Lo que pretendemos es hacer el Mercado Municipal de San Francisco un lugar accesible, moderno y agradable. Para ello estamos en continúo contacto con los propietarios de los puestos. Nuestra principal inquietud es entorpecerlos lo menos posible, de ahí que las obras se van a ir adaptando a las necesidades que nos trasladen», ha abundado.