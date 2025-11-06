Los 'populares' reivindican el sello del PP en el impulso del PGOM

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén muestra su «satisfacción» por el avance del proyecto del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). El portavoz, Agustín ... González, recuerda que en febrero de 2024, durante el mandato del PP (con JM+), la Gerencia de Urbanismo inició el expediente, tras el que se aprobaron el pliego de condiciones y su preceptiva licitación.

Agustín González resalta la «importancia» de que el nuevo equipo de Gobierno «aproveche el ingente trabajo previo llevado a cabo por el PP para avanzar en la elaboración del PGOM». El portavoz 'popular' precisa que la norma urbanística presentada ante colectivos sociales y profesionales «se apuntala en pilares que propiciarán la aprobación de una herramienta fundamental para el desarrollo de la capital jienense».

«Con el PGOM el PP buscó acelerar la llegada del futuro», expone González, quien resalta que el propósito que llevó a su formación a sustituir la norma urbanística actual, vigente desde 1996, por una nueva herramienta legal era «la necesidad de convertir a Jaén en una ciudad sostenible, eficiente y amable».

En el diseño del modelo de ciudad el PP «tuvo en cuenta a la sociedad, a la que dio cabida en la elaboración del PGOM a través de los colectivos vecinales que la representan». Por esta razón, Agustín González lamenta que el actual equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más «haya prescindido de un colectivo que ha reprochado esta marginación al alcalde, Julio Millán». «Las asociaciones de vecinos son las que mejor conocen las necesidades de los barrios por lo que es un error que prescindan ahora de ellas», sentencia.