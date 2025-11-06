Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Jaén en una imagen de archivo. IDEAL
Urbanismo

Los 'populares' reivindican el sello del PP en el impulso del PGOM

El portavoz, Agustín González, reivindica la «importancia» de este documento y lamenta que el alcalde «haya prescindido de la aportación de las asociaciones de vecinos»

Manuela Millán

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:41

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén muestra su «satisfacción» por el avance del proyecto del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). El portavoz, Agustín ... González, recuerda que en febrero de 2024, durante el mandato del PP (con JM+), la Gerencia de Urbanismo inició el expediente, tras el que se aprobaron el pliego de condiciones y su preceptiva licitación.

