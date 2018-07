Los polígonos industriales piden más vigilancia tras sufrir una nueva oleada de robos Butrón en una empresa asaltada en un polígono de Jaén en una imagen de archivo. / IDEAL Denuncian que hay noches en las que la Policía no ha tenido ni medios para enviar patrullas a robos detectados 'in fraganti ' JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Jueves, 26 julio 2018, 00:36

Los presidentes de la Asociación de Empresarios del Polígono Los Olivares, AEPO, y de la Asociación de Empresarios del Parque empresarial Nuevo Jaén denuncian «una situación de inseguridad a todas luces insostenible» que sufren tras producirse en los últimas fechas asaltos en siete negocios de estas zonas industriales y esporádicas sustracciones de combustible en camiones que hacen parada allí. Ramón Rueda y Juan Arévalo pudieron explicarle sus quejas personalmente a la subdelegada del Gobierno en un encuentro que mantuvieron días atrás, en el que llegaron a exponerle que «en algunas ocasiones» los emprendedores afectados habían sorprendido a los ladrones con las manos en la masa y que habían llamado a la Policía, «obteniéndose respuesta en el sentido de no poder acudir a evitar y sorprender a los autores de los robos al carecer de medios humanos y materiales para (dotaciones) para ello».

En un comunicado conjunto de las asociaciones de las dos principales zonas industriales de la ciudad, se explica que la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, «se mostró receptiva ante estos problemas y anunció que serán tratados en las próximas reuniones de la Junta de Seguridad, entendiendo que puede ser viable la implementación de una campaña de seguridad, así como la mejora de las dotaciones de efectivos de agentes y su vigilancia en dichas zonas, así como la debida coordinación con la Policía Local».

Dos detenidos

En Comisaría tienen conocimiento de los robos denunciados, e indican que ha habido actuaciones en este asunto. En particular citan la detención de dos hombres en Mengíbar días atrás como presuntos autores de un robo acaecido el pasado mes de mayo en una nave de un polígono industrial de Jaén. Los arrestados supuestamente asaltaron la mencionada nave sustrayendo gran cantidad de repuestos para automóviles, valorados en más de 7.000 euros y tres vehículos.

Los presuntos autores habían accedido saltando la valla perimetral, penetrando hasta el interior de la nave. Una vez dentro, cargaron efectos en el interior de tres vehículos comerciales (embragues de motor, radiadores, sistemas de elevalunas, discos de frenos, etcétera), ejerciendo fuerza para salir con ellos dándose a la fuga.

La investigación policial que permitió la detención de estas dos personas no está cerrada. Los investigadores tienen indicios de que el 'modus operandi' y otras pistas obtenidas en otros de los robos denunciados pueden llevar a las mismas personas.

Problemas de personal

Todas las fuentes consultadas en la Policía Nacional en Jaén admiten que en momentos puntuales pueden tener problemas para mover patrullas en la zona por una situación contra la que luchan desde hace años: la custodia de presos en el hospital. En el Médico-Quirúrgico no hay módulo penitenciario. Así que por cada interno ingresado, dos agentes permanecen allí para custodiarlo. Si una noche hay que custodiar a dos o tres reclusos, y hay alguna patrulla atendiendo alguna emergencia que no admite espera, puede darse el caso de que no haya ningún patrullero disponible para acudir a un robo. Pero estas situaciones están previstas en los protocolos de seguridad y se solventan con la coordinación con Policía Local. Los comisarios que han pasado por Jaén en los últimos veinte años han luchado porque se construya un módulo penitenciario en el Médico-Quirúrgico, sin éxito de momento en una medida que permitiría liberar a muchos agentes para que vigilen las calles.

Hace años los empresarios de los Olivares contrataron seguridad privada para vigilar las calles, pero la negativa de buena parte de los industriales a financiar el servicio llevó a su desaparición. Los intentos de poner en funcionamiento cámaras de seguridad que controlen los accesos tampoco han dado resultado de momento.

La misma queja que se ha presentado a la subdelegada del Gobierno relativa a la seguridad, en los mismos términos, también fue presentada en el Ayuntamiento de Jaén, y en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.