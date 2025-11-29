La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
Las dos menores fueron halladas en el parque de la Concordia
Ascensión Cubillo
Jaén
Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:41
La Policía Nacional investiga la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos han sido hallados en la madrugada de este sábado en el ... parque de la Concordia de la capital jienense.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta, parece ser que se descartarían terceras personas.
Las mismas fuentes apuntan al secreto de sumario decretado, mientras se aguarda a la autopsia de los cuerpos y a la propia investigación de la Policía Nacional en marcha para esclarecer estas muertes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión