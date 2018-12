La Policía Local de Jaén pide que no se cuente en las redes sociales si te toca la lotería Los agentes mandan un mensaje de precaución para los agraciados MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Sábado, 22 diciembre 2018, 12:35

La Policía Local de Jaén ha lanzado un mensaje aconsejando a los jinenenses que en caso de ser agraciados con el sorteo de la lotería de Navidad, no lo cuenten en las redes sociales. «Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar y si me toca no lo contaré en redes sociales», señalan desde el cuerpo.

El riesgo para la seguridad de anunciarlo en las redes sociales es elevado por lo que se pide mente fría y no hacer alardes en redes donde es fácil localizar el paradero de uno.