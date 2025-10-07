La Policía Local, «fuerza cercana y humana», celebra su día en Jaén El Ayuntamiento anuncia la convocatoria de 22 nuevas plazas en distintos rangos de la Policía Local para reforzar la plantilla

«Una pieza esencial en el entramado social de nuestra ciudad». Así ha calificado el alcalde de Jaén, Julio Millán, a la Policía Local en su día gran, con la festividad de la Virgen de la Amargura, en un acto que ha contad también con la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo, y miembros del equipo de Gobierno, además de la presencia de autoridades como el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y el del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, y representantes de otros cuerpos de seguridad y de colegios profesionales de Jaén.

El alcalde ha subrayado en su intervención que esta jornada «no solo es un día de celebración para la Policía Local, sino para toda la ciudad, que reconoce en sus agentes un ejemplo de compromiso, cercanía y servicio público».

«La Policía Local de Jaén es una pieza esencial en el entramado social de nuestra ciudad», ha asegurado Millán, quien ha destacado el papel de la Policía de proximidad como un modelo de servicio público basado en la escucha activa y en la atención a los barrios: «Una policía que escucha, dialoga e interviene desde la empatía es una policía que siembra confianza».

«Vuestra presencia en los barrios, en los centros escolares, en los espacios públicos y en los eventos demuestra que sois una fuerza cercana y humana, que contribuye a que Jaén sea una ciudad más segura, más organizada y más tranquila», ha remarcado.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Luis Ojeda, recuerda el compromiso con una plantilla que ha estado a la altura de retos complicados, como la dana y el apagón eléctrico «donde nuestro cuerpo se puso a prueba», ha tenido palabras de agradecimiento para los agentes del cuerpo, del que insiste en su justa dotación para avanzar en mejorar el servicio a la ciudad. También ha recordado a las familias, «cruciales en una profesión como esta».

Nuevas plazas

En el transcurso de este acto, se ha anunciado que el Ayuntamiento ha convocado este martes 22 nuevas plazas en distintos rangos de la Policía Local con el objetivo de reforzar la plantilla y avanzar hacia los niveles óptimos de efectivos que necesita la ciudad. «Sabemos que invertir en la Policía Local es invertir en seguridad y bienestar para todos los jienenses», decía el alcalde.

Por eso «mantenemos un compromiso firme con este cuerpo, trabajando junto a su jefatura para dotarlo de más medios, más personal y mejores recursos» , ha afirmado Millán, al tiempo que ha recordado que durante este año se han incorporado 17 nuevos agentes, además de haberse renovado la flota de vehículos y motocicletas y actualizado los programas de formación y equipamiento técnico.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor el esfuerzo del equipo de Gobierno municipal, desde su llegada en el mes de enero, por regularizar situaciones pendientes y garantizar los derechos laborales de la plantilla, «avanzando hacia un clima de entendimiento, cooperación y estabilidad que redunde en un mejor servicio público, dando respuesta a una situación heredada y cuya resolución es una cuestión de buen gobierno y de orden en la gestión de este Ayuntamiento».

Reconocimiento

El acto ha incluido la entrega de cruces al mérito policial con distintivo blanco a personas que con sus acciones, servicios y actos meritorios han colaborado con este colectivo, así como a los diferentes mandos que han desarrollado una extraordinaria trayectoria profesional, cruces al mérito policial por años de servicio prestados, felicitaciones individuales y colectivas por intervenciones de protección o prestación de auxilio en distintas situaciones, y placas honoríficas a agentes y personal jubilado, así como distinciones a representantes de otras instituciones y servicios municipales por su colaboración con la Policía Local de Jaén.

Así, la Subdelegación del Gobierno ha sido distinguida con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco. En su intervención, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que esta condecoración constituye «no solo un reconocimiento a la Subdelegación del Gobierno en Jaén, sino también un símbolo del trabajo conjunto y de la leal colaboración institucional entre la Administración General del Estado y la Policía Local».

El representante del Ejecutivo en la provincia ha señalado que este galardón «nos honra profundamente y lo recibimos como un estímulo para continuar estrechando la cooperación en favor de los ciudadanos».