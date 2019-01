El poliamor de trillizos clonados LA CARRERA El 8 de marzo de 2018, las mujeres con su huelga son quienes exigieron poner la vida de las personas en el centro y así seguirán en 2019 M. JESÚS MARTÍN Sábado, 12 enero 2019, 00:11

Ellos están ahí, forman ese dos en uno, patriarcado y capitalismo, no soportan los avances. Siempre conlleva que ese dos en uno se revuelva, es vomitivo que en su CV conste que ante la Ley de violencia de género en 2004, plantearan recurso pero el Tribunal Constitucional sentenció que la ley no es discriminatoria, no es anticonstitucional. Que vociferaran sobre la existencia de denuncias falsas, también desmentido por el Consejo General del Poder Judicial. Que siguiesen con el síndrome de alienación parental, porque para ese machismo antidemocrático es la perversa madre quien pone en contra a los hijos del padre, pero coincide que fue rechazado por los dos sistemas diagnósticos en todo el mundo, incluso el Consejo General Poder Judicial dijo que dañaba los derechos de los hijos y las hijas. Y como no, la custodia compartida impuesta, que ha llevado a que se hayan otorgado sin valorar los malos tratos tratos, por lo que hubo toque de atención del Consejo General del Poder Judicial.

En 2010 también pelearon contra la ley del aborto. Fueron y seguirán siendo muchas las normas, leyes, pactos que habrá que mejorar, porque ahí está la cultura de la violación y porque son muchas las dificultades para que se identifiquen en nuestro entorno a las víctimas. Pero es que a finales del 2018, llegan con su poliamor los trillizos clonados, que han supuesto rechazo brutal y aquí han sido bien recibidos. Son momentos para prestar mucha atención para eliminar este virus y paralizar futuros contagios.

¿Europa nunca pensó que su política de la austeridad, sus concesiones a los mercados iban a traer consecuencias? ¡Qué significativa es la movilización de los chalecos amarillos, con ausencia de las izquierdas!. Pero es que aquí las izquierdas blancas, no han sabido adelantarse. De nuevo volvemos a recordar la necesidad de 'lo común', de una crítica desde la llamada izquierda política, asumiendo las responsabilidades porque no se puede posponer más abandonar ese río de la incertidumbre. ¿Esa izquierda no había previsto que el expolítico volvería a cobrar su pieza? En éste país son pensionistas quienes siguen en las calles exigiendo sus derechos y para futuras generaciones.

El 8 de marzo de 2018, las mujeres con su huelga son quienes exigieron poner la vida de las personas en el centro y así seguirán en 2019. Se recuerda que la política es articular voluntades aunque haya fragmentación y pluralidad, no culpabilizar del fracaso electoral a un grupo determinado, eso se llama atribución externa o caradura. Asuman responsabilidades como cargos orgánicos y dimitan. No han sabido seducir ni reconstruir la confianza para una mirada conjunta hacia el mañana.

Es vital hacer política tomando decisiones colectivas, desde 'lo común' para la recuperación de los derechos, resolver problemas con empatía, desde la democracia, y mirando al futuro , imaginar nuevas formas de tomar poder y crear poder , para soltar el lastre de la opresión. Porque no hay ninguna duda, se requieren acciones de toda la sociedad, sí de toda la sociedad para afrontar el odio, el racismo, el machismo, porque el sur también tiene derechos y libertades, necesita alejarse de los continuismos. Un sur donde la esperanza, la posibilidad, sea una decisión colectiva, hacia realidades inexistentes hoy, en una navegación compartida.