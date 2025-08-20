Poetas y fotógrafos donan la recaudación de una muestra a una familia que sufrió un incendio La exposición ofrecía una experiencia estética única: fotografías acompañadas de poemas

El Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén ha coordinado una donación muy especial procedente del grupo de poetas y fotógrafos de la provincia que participaron en la exposición fotopoética, una muestra en la que la imagen y la palabra se unieron con el fin de ayudar a personas en una mala situación.

La exposición, en la que colaboraron artistas como los poetas Martín Lorenzo Paredes Aparicio, María Ángeles Solís y el fotógrafo Julio Cruz junto a otros autores , ofrecía una experiencia estética única: fotografías acompañadas de poemas, generando un diálogo profundo entre imagen y verso. El grupo impulsor de esta muestra decidió que la recaudación se destinara a una causa social y pidió al Patronato de Asuntos Sociales que determinara el destino de los fondos según las necesidades que le hubiera trasladado la ciudadanía .

Desde el Patronato se propuso dirigir esta ayuda a una familia de la ciudad que en noviembre de 2024 sufrió un incendio en su vivienda y que, a día de hoy, continúa enfrentando grandes dificultades para recuperar la normalidad después del incidente. Esta familia es usuaria habitual de los servicios sociales municipales, donde ha recibido apoyo técnico, económico y emocional en estos meses tan duros.

El acto de entrega de la donación fue un momento cargado de emoción y simbolismo, en el que la cultura se convirtió en un vehículo de empatía y compromiso. La familia afectada pudo asistir al evento, visiblemente conmovida y agradecida por el gesto de los artistas, del movimiento vecinal y de todas las personas que colaboraron en esta iniciativa. En este emotivo acto también estuvo presente la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén, reafirmando el compromiso institucional con el tejido asociativo y con las respuestas colectivas ante situaciones de vulnerabilidad.