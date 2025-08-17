Poesía, inteligencia artificial, marketing cultural y fotografía centran la primera semana

Ascensión Cubillo Baeza Domingo, 17 de agosto 2025, 11:09 Comenta Compartir

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, inaugurará los cursos el 19 de agosto a las 12:00 horas en el Aula Magna del Palacio de Jabalquinto, junto al director de la sede Antonio Machado de Baeza, José Manuel Castro. La conferencia inaugural correrá a cargo de la doctora y poeta Margarita García Carriazo, quien disertará sobre 'Humanismo, salud y poesía'.

Del 19 al 22 de agosto se han programado tres cursos y un encuentro. El primero de ellos será el de poesía, dirigido por el poeta y profesor de Literatura de la Universidad de Granada (UGR) Juan Carlos Abril. Un clásico de la programación estival de la UNIA que abordará en esta edición el tándem poesía y traducción. Contará con la participación de autores como Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes; Aurora Luque, poeta y Premio Nacional de Poesía; Felipe Benítez Reyes, poeta, novelista, ensayista, traductor y también Premio Nacional de Poesía, entre otros.

El segundo es 'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas', dirigido por Andrés Ortiz, catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga (UMA), y Jesús Martínez, ingeniero de Telecomunicación e investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Granada (UGR). Entre los ponentes figuran María Grandury, investigadora de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y fundadora de SomosNLP; Nieves Ábalos, cofundadora de Monoceros Labs; y Juan Manuel Moreno Sánchez, licenciado en Bellas Artes por la UGR y máster en programación para web y dispositivo,

El tercer curso es 'Comunicación institucional y marketing cultural de instituciones y museos', dirigido por José María Luna, director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja. Aquí intervendrán Carolina Fábregas, jefa del Área de Márketing y Desarrollo de Negocio Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza; Juan Luis Muñoz Escassi, director Gerente de AFA – Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, entre otros.

El encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias' se impartirá del 20 al 22 de agosto. Está dirigido por Katy Gómez, fotógrafa y licenciada en Veterinaria, y Blas Ogáyar, doctor y profesor de la UJA. Entre sus ponentes están, entre otros, Susana Aguilera Girón, fotógrafa documental freelance y experta universitaria en Fotografía y Artes Visuales; Francisco José Sánchez Montalván, artista fotógrafo y profesor en la UGR. Este encuentro se impartirá el 20 y 22 de agosto en la sede Antonio Machado de Baeza, y el jueves, 21 de agosto, en Albanchez de Mágina.