Poesía, inteligencia artificial, marketing cultural y fotografía centran la primera semana
El encuentro sobre fotografía narrativa se impartirá tanto en la sede Antonio Machado de Baeza como en Albanchez de Mágina
Ascensión Cubillo
Baeza
Domingo, 17 de agosto 2025, 11:09
El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, inaugurará los cursos el 19 de agosto a las 12:00 horas en el Aula Magna del Palacio de Jabalquinto, junto al director de la sede Antonio Machado de Baeza, José Manuel Castro. La conferencia inaugural correrá a cargo de la doctora y poeta Margarita García Carriazo, quien disertará sobre 'Humanismo, salud y poesía'.
Del 19 al 22 de agosto se han programado tres cursos y un encuentro. El primero de ellos será el de poesía, dirigido por el poeta y profesor de Literatura de la Universidad de Granada (UGR) Juan Carlos Abril. Un clásico de la programación estival de la UNIA que abordará en esta edición el tándem poesía y traducción. Contará con la participación de autores como Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes; Aurora Luque, poeta y Premio Nacional de Poesía; Felipe Benítez Reyes, poeta, novelista, ensayista, traductor y también Premio Nacional de Poesía, entre otros.
El segundo es 'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas', dirigido por Andrés Ortiz, catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga (UMA), y Jesús Martínez, ingeniero de Telecomunicación e investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Granada (UGR). Entre los ponentes figuran María Grandury, investigadora de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y fundadora de SomosNLP; Nieves Ábalos, cofundadora de Monoceros Labs; y Juan Manuel Moreno Sánchez, licenciado en Bellas Artes por la UGR y máster en programación para web y dispositivo,
El tercer curso es 'Comunicación institucional y marketing cultural de instituciones y museos', dirigido por José María Luna, director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja. Aquí intervendrán Carolina Fábregas, jefa del Área de Márketing y Desarrollo de Negocio Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza; Juan Luis Muñoz Escassi, director Gerente de AFA – Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, entre otros.
El encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias' se impartirá del 20 al 22 de agosto. Está dirigido por Katy Gómez, fotógrafa y licenciada en Veterinaria, y Blas Ogáyar, doctor y profesor de la UJA. Entre sus ponentes están, entre otros, Susana Aguilera Girón, fotógrafa documental freelance y experta universitaria en Fotografía y Artes Visuales; Francisco José Sánchez Montalván, artista fotógrafo y profesor en la UGR. Este encuentro se impartirá el 20 y 22 de agosto en la sede Antonio Machado de Baeza, y el jueves, 21 de agosto, en Albanchez de Mágina.
