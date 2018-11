Podemos Jaén se siente excluido de la confluencia de JeC pero sigue abierto Lucía Real y Lucas Martínez, en la rueda de prensa este martes. / IDEAL Negociará con IU para las municipales y califica de «error» la actual situación, que «favorece al PSOE» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 13 noviembre 2018, 13:12

Cuando las formas son el fondo. «Podemos merece un respecto y no nos vamos a diluir«, ha afirmado de entrada este martes en rueda de prensa el coordinador local de Podemos Jaén, Lucas Martínez. »En el proyecto, que es lo importante, las coincidencias son casi totales. Vamos a pactar también las formas«, ha añadido en referencia a la rueda de prensa ofrecida la semana pasada por Jaén en Común (JeC) para presentar el modelo de confluencia que defiende para las elecciones municipales de mayo del año que viene, »un movimiento popular abierto, donde el protagonismo será de las personas y no de los partidos«, según dijo el presidente de JeC, Miguel Quesada.

«Imposiciones, no», ha dicho este martes el responsable local de Podemos, que ha defendido que su formación no excluirá a nadie, que iniciarán la negociación con Izquierda Unida en base a la experiencia de la actual confluencia para las autonómicas de diciembre y que no se debe «despreciar» la experiencia acumulada por Podemos e IU a la hora de construir una confluencia a la izquierda del PSOE. Partido este que según Martínez será el principal beneficiario del actual desencuentro, junto con el PP y Cs, al compartir el mismo «modelo de ciudad».

Sorprendidos

No obstante, el coordinador de Podemos Jaén ha dicho no descartar nada y confiar en el diálogo con JeC e IU. «Pero no vamos a ir a una confluencia en la que Podemos tenga que desaparecer«, alegando que además ese no es el mandato de los inscritos en su formación. Ha calificado de »error« la actual desafección y ha dicho que en la izquierda se puede discutir todo y tener ópticas diferentes, pero que en la mayoría de los aspectos coinciden.

Lucas Martínez ha reconocido que ahora están más lejos de JeC, que les «sorprendió negativamente» la presentación de la semana pasada, que se siente excluidos por «problemas de protagonismo u organizativos» y que eso no era lo hablado, como así se lo ha dicho al exportavoz municipal de JeC, Manuel Montejo. También se ha mostrado molesto por el comentario de JeC de no querer un acuerdo «por arriba». «No tienen la patente de ser una organización abierta«, ha contestado a la hora de defender que Podemos tiene »la misma transversalidad« que JeC y que las decisiones las toman su asamblea y el consejo ciudadano.

No obstante, ha insistido en seguir «abiertos» y en no dar por cerrado nada. Así, la responsable de Organización y Finanzas en Podemos Jaén, Lucía Real, ha informado de la próxima creación de una comisión para iniciar la elaboración del programa electoral, los perfiles que deben tener los candidatos y la negociación con IU. «Estamos convencidos de que el proyecto que salga será potente, ganador y no solo para las elecciones«, ha apuntado Martínez, para quien »la batalla« no es el nombre de esa confluencia - personalmente ha dicho le gusta Adelante Jaén - sino que Podemos e IU »se tienen que ver nítidamente en las papeletas«, igual que en el actual proceso para las autonómicas. También ha dicho que los resultados electorales de diciembre pueden o no reforzar dicho proyecto.