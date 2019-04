Podemos, IU y Jaén Sentido Común irán por separado en las municipales Mar Rodríguez (JSyC). / LIÉBANA No hubo contactos en el último día para inscribir a las coaliciones, por lo que el día 26 de mayo habrá en Jaén dos candidaturas a la izquierda del PSOE JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 14 abril 2019, 00:52

Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Igual que ocurriera hace cuatro años, aunque con protagonistas y alianzas distintos, en las elecciones locales del mes que viene volverán a presentarse dos candidaturas a la izquierda del PSOE, una de la coalición a nivel andaluz Adelante Jaén, integrada por Podemos e Izquierda Unida y encabezada por Lucía Real, y la otra del partido Jaén Sentido y Común, fruto del movimiento ciudadano impulsado por la asociación Jaén en Común (JeC) y los tres concejales de dicho grupo, con Mar Rodríguez como candidata a la alcaldía.

Al final no fue posible la confluencia pese a que todos en diferentes momentos dijeron haberla buscado. En los últimos días apenas ha habido contactos y ayer concluyó el plazo oficial para inscribir a las coaliciones, por lo que cada parte presentará su candidatura, para lo cual hay de plazo hasta el día 22.

El presidente de Jaén Sentido y Común, Miguel Quesada, y el coordinador local de Podemos Jaén, Lucas Martínez, confirmaron por separado que ayer no hubo contactos. Quesada añadió que con anterioridad daban por hecho que no los habría, porque Adelante Jaén había dado por cerrado el proceso, «ya que por lo visto dependen de Sevilla, que había dado unos plazos» para cerrar la candidatura de Adelante Jaén.

«No había posibilidad de acercamiento - añadió Miguel Quesada -, porque no aceptaban una coalición y nosotros no estábamos dispuestos a una integración en la que desapareciéramos y menos en unas elecciones locales», puesto que querían «mantener una identidad local y el trabajo de estos años, y eso se reflejaba en una coalición». «Aparte de que decían que ya tenían blindados los tres primeros puestos de la candidatura», apostilló.

El presidente de Jaén Sentido y Común añadió que van a hacer una campaña «con propuestas e ideas y a sacar los mejores resultados posibles» el día 26 de mayo.

Precedentes

En noviembre del año pasado se presentó en sociedad Jaén Sentido y Común, que abogó por un movimiento ciudadano «desde abajo» y en el que protagonismo no fuera de los partidos sino de las personas. Algo que no gustó a Podemos e Izquierda Unida. Los posteriores contactos entre las tres partes no fructificaron y encallaron a las primeras de cambio, en particular en qué relación mantendrían dentro de esa confluencia. IU y Podemos celebraron sus primarias por separado para elegir sus respectivas candidaturas y después negociaron la lista de Adelante Jaén. El movimiento Jaén Sentido y Común se constituyó en partido y celebró recientemente sus primarias para elegir su candidatura.

En las anteriores elecciones locales, en 2015, fue Izquierda Unida la que presentó candidatura en solitario, obteniendo en la capital 2.250 votos, equivalente al 4,09%, no obteniendo ningún concejal al no alcanzar el 5%. Mientras que la otra candidatura, Jaén en Común, respaldada por Podemos, Equo y demás, obtuvo 5.700 votos, el 10,35%, quedando en cuarta posición y logrando tres concejales.