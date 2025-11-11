Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El 85% de la población de Jaén cuenta con un Plan de Emergencia Local

Según la Junta, son 58 los municipios que no disponen de este documento

E. L.

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

Un total de 39 de los 97 municipios de la provincia de Jaén cuentan con un Plan Territorial de Emergencia Local aprobado y homologado, revisable ... cada cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado
  2. 2

    El Covirán Granada se pone el traje de superviviente
  3. 3 La Alpujarra se queda sin burros
  4. 4 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  5. 5 Una vez más
  6. 6 Los calendarios de Franco llegan a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén
  7. 7 El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas
  8. 8 El equipo Eco-Jándula aspira a romper registros en 2026
  9. 9 Continúan los arreglos del adoquinado en cruces del tranvía
  10. 10 IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 85% de la población de Jaén cuenta con un Plan de Emergencia Local

El 85% de la población de Jaén cuenta con un Plan de Emergencia Local