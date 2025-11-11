El 85% de la población de Jaén cuenta con un Plan de Emergencia Local

Un total de 39 de los 97 municipios de la provincia de Jaén cuentan con un Plan Territorial de Emergencia Local aprobado y homologado, revisable ... cada cuatro años.

Se corresponden con las poblaciones con mayor número de habitantes y representan el 85 por ciento de la población total de la provincia, según ha detallado este martes el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella.

Por otro lado, son 58 los municipios que no disponen de este documento. «Desde la Junta, les ofrecemos toda la información pertinente sobre las obligaciones legales de cumplimentar esos planes, así como sobre los procedimientos necesarios hasta su total aprobación y homologación», ha afirmado.

Así lo ha indicado Estrella en una reunión con representantes locales para abordar la situación de estos documentos y ofrecer acompañamiento en el proceso de elaboración, aprobación y homologación. En este sentido, ha reiterado el compromiso autonómico de asesoramiento y apoyo tanto con respecto a estos planes territoriales de emergencias locales como en los que atañen a la lucha contra incendios forestales.

«Para el Gobierno de la Junta siempre ha sido una prioridad la gestión de las emergencias, tanto en competencias propias como en las que tienen otras administraciones, en este caso los ayuntamientos, a quienes recordamos hoy la importancia que tiene para sus vecinos que dispongan de estos dos documentos que son, además, obligatorios», ha destacado.

Ambos planes son, según ha añadido, «herramientas de gestión de emergencias municipales porque no solamente establecen el mapa de riesgos de cada municipio, sino que también institucionalizan las medidas preventivas a adoptar, el catálogo de recursos y su gestión». Además, fijan «la coordinación necesaria para que esas emergencias y esos incendios forestales, en caso de producirse, se gestionen de la mejora forma posible».

Terreno forestal

En este encuentro de trabajo, Estrella también ha apuntado la idoneidad de que los municipios jiennenses que estén total o parcialmente en terreno forestal elaboren su propio Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (Pleif).

En la provincia, son 65 localidades, de las cuales 21 disponen de este documento aprobado y vigente y cinco están en proceso de homologación. A los 39 restantes, ha reiterado el compromiso de colaboración y asesoramiento de la Junta de Andalucía.

Igualmente, ha hablado de la necesidad de colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en lo que a municipios de menos de 20.000 habitantes se refiere. En este punto, ha avanzado que, en próximas fechas, se celebrará una reunión con el ente provincial para «concitar su colaboración para que, dentro de sus competencias, también presten ayuda a estas localidades en lo que a tramitación y gestión se refiere».