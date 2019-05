Plusvalía de 4 millones para Interóleo en las últimas cuatro campañas Imagen de archivo. Encuentro Paraninfo UJA-IDEAL en el que también participó Interóleo. / L. V. La empresa consolida su posición en el sector productor con la comercialización del 10,25 por ciento del aceite producido en Jaén L. C. Jaén Martes, 14 mayo 2019, 00:19

Grupo Interóleo consolida su posicionamiento en el sector productor del aceite de oliva mundial. La apuesta por la concentración de la oferta y la profesionalización de las ventas continúa calando con fuerza en las cooperativas y esta línea de trabajo ha hecho que, a finales de la campaña pasada, se haya conseguido una plusvalía de 4 millones de euros para sus socios en la venta del aceite durante las últimas cuatro campañas. Un dato al que se suma la comercialización, que el año pasado alcanzó el 2,25% del aceite del mundo; el 4% del aceite de España; y el 10,25% de Jaén. Cifras y gestión que han permitido que todos los socios de Interóleo hayan visto mejorada la economía de sus cooperativas y almazaras gracias a la venta profesionalizada de aceite a un precio superior a la media del Pool Red, así como a la reducción de los costes de comercialización.

Unos datos que consolidan la primacía de Interóleo en el sector productor. El presidente, Juan Gadeo, se mostró ayer en un comunicado satisfecho con estos resultados, sobre todo porque se han conseguido mediante una «fórmula de trabajo que ya está más que arraigada en la mentalidad olivarera de Jaén, profesionalizando una gestión que aúna, en una misma empresa, a cooperativas y almazaras privadas. Una convivencia que refuerza una línea de trabajo con la que nuestro grupo continúa creciendo año tras año». No en vano, Juan Gadeo reconoce que Interóleo tiene una gran proyección por delante con la que se incrementarán el número de socios y la producción en próximas cosechas.

Balance

«Nuestro balance, no de la campaña 2018/2019, sino de los últimos cuatro ejercicios, no puede ser más satisfactorio. Hemos conseguido, en ese corto periodo de tiempo, una plusvalía de 4 millones de euros. Una cantidad que supone no solo un beneficio para nuestros socios y agricultores, sino también la consolidación de nuestra estructura de gestión profesionalizada. Se trata de una trayectoria muy importante que viene a confirmar la importancia de la concentración y de un grupo, como Interóleo, que siempre tiene enfocado su trabajo hacia los mercados globales, internacionales. No podemos olvidar también que en 2018 hemos obtenido una cifra de negocio de 124 millones de euros, una cantidad importante pese a la situación de bajos precios que estamos viviendo. Igualmente, hemos conseguido reforzar la central de compras y servicios; mejorar la gestión de nuestras cooperativas y almazaras; e implementar una actividad exportadora clave para nuestro futuro», explicó Juan Gadeo.

La profesionalización, la apuesta por la calidad y la transparencia son las dos bases sobre las que se sustenta el proyecto de Interóleo, que ha ido dando pasos lentos, pero seguros, en el objetivo de mejorar la renta neta que reciben sus 18.000 agricultores. La profesionalización de la gestión, la implementación de diversos departamentos, el trabajo de internacionalización con la apertura de nuevos mercados para envasado y granel, y, en el futuro más inmediato, la puesta en marcha de nuevas acciones reforzarán, según subrayan en el comunicado, el camino emprendido por Grupo Interóleo para seguir expandiendo los mercados nacionales e internacionales.