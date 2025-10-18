De la pluma al dardo: las chilindrinas despiertan la conciencia de Jaén con humor El tranvía, la moción de censura o la falta de limpieza de la capital fueron temas de las viñetas de una de las tradiciones más arraigadas de la Feria de San Lucas

Humor y tradición unidas por la reivindicación. En el día grande de los jienenses, San Lucas, los vecinos de la capital acudieron a la plaza de San Francisco para disfrutar de una de sus costumbres más arraigadas: las chilindrinas. Los mejores viñetistas de Jaén agudizaron el ingenio para denunciar con versos y caricaturas los problemas que sufre la ciudad, aunque siempre hay espacio también para lo que sucede fuera de la tierra del olivar.

Los políticos son los primeros blancos. La moción de censura con cambio de alcalde incluido tuvo su propia viñeta, a pocos centímetros de un claro mensaje a Paco Reyes, presidente de la Diputación, tras su decisión de dar un paso al lado y no presentarse a las primarias para la secretaría general del PSOE provincial.

No ha faltado tampoco la referencia al conflicto entre la Universidad de Jaén y la Junta de Andalucía por el grado de Ingeniería Biomédica, que tras varios vaivenes parece que se implantará el próximo curso. También le ha 'caído' al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras su promesa de la intermodal, mientras se denuncian «carreteras medievales y trenes a todo cien».

Tranvía

Pero si hay un tema que ya es tradición es el tranvía. Tras catorce años en cocheras y con casi todos los contratos puestos en marcha, los 'amables' versos han ido dedicados a las pruebas de recorrido realizadas en los últimos meses que han vuelto a levantar la expectación de los vecinos.

Y si es típica la reivindicación del tranvía, no lo es menos la de la limpieza de la ciudad, tanto que una 'simpática' rato no puede evitar vomitar. El mensaje no puede estar más claro: «las calles sucias y las papeleras limpias».

Para los más jóvenes una reivindicación que preocupa, y mucho: la inserción laboral una ver terminada la formación. Si se quiere que Jaén tenga futuro, lo que no puede ser es que las salidas sean «por la carretera de Madrid, la de Granada, la de Córdoba...».

No podían faltar los mensajes por la situación de la sanidad, con viñeta incluida sobre las protestas por el centro de Salud en Cazorla. También dardo para la esperada Ciudad Sanitaria, o el más impactante, el dibujo de una mujer sin un pecho como denuncia por el fallo en los cribados del cáncer de mama. A pocos centímetros otra crítica, en este caso para los fallos en las pulseras de las mujeres víctimas de violencia de género.

Los conflictos internacionales también han acaparado varias viñetas. Caricaturas de Donald Trump y Netanyahu con cuernos han denunciado el genocidio en Gaza, lanzando un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino. Junto a ellos la imagen de Putin con una referencia a su imagen con el oso, porque siempre es bueno recordar que la guerra de Ucrania continúa. En contraposición un mensaje con la esperanza puesta en el papa León XIV.

Toda una muestra de la capacidad satírica de los viñetistas jienenses a la que también se podía sumar el público, pues un panel estaba reservado para las creaciones de los espectadores. También había un espacio dedicado a las personas que se han ido, como Pilar Sicilia o Tomás Cano.

Por último, o primero según se mire, una referencia a VICA, el autor y caricaturista que comenzó con esta tradición y que ha dejado una marca imborrable en la ciudad. Estas piezas de humor e ingenio se han convertido en símbolo de la Feria de San Lucas, una sátira que hacer ver a Jaén tal y como es.