El pleno respalda a los vecinos de Las Infantas para evitar la instalación de la planta de biogás

Protagonismo de la planta de biogás de Las Infantas en el pleno de octubre en la capital. Ha sido a través de una moción de ... Jaén Merece Más, que ha dejado el protagonismo a los vecinos, quienes han mostrado su rechazo al proyecto de instalación de una planta de biogás a poco más de un kilómetro de sus viviendas. Un proyecto que han asegurado que puede albergar «hasta 140.000 toneladas de alperujo».

Pedro Martos, en representación de los vecinos, ha recordado que en última instancia son «los ayuntamientos y el pleno los que otorgan o deniegan los proyectos si afectan a la salud pública». «Hemos comprobado que estas macro-plantas no buscan el bien común para los vecinos y no queremos vivir sabiendo que se verá afectado el día a día y la salud de nuestros vecinos», ha añadido.

Por ello, han mostrado su preocupación «por este proyecto que se aprobó por la junta sin conocimiento del vecindario hasta hace poco más de un mes». «Los vecinos no creen y no quieren este tipo de industria que no tienen una legislación clara y que además tendrá consecuencias negativas para el entorno y la economía local, lo que ha disparado la alarma social en la ciudadanía», ha subrayado.

Debate

Durante el debate, Vox ha expresado el desconocimiento que hay en este proyecto y ha respaldado a los vecinos. Así, el concejal de JM+ José María Cano ha reiterado el apoyo a los afectados, pero no se han negado a este tipo de plantas. En el caso del PP, el concejal Antonio Losa, aunque ha reconocido que falta información, ha recordado que este tipo de industrias vienen avaladas por expertos, como el «propio rector de la Universidad de Jaén». Así, en un principio ha trasladado que el voto de su grupo iba a ser la abstención.

Sin embargo, el PSOE, a través de la concejala África Colomo, que ha cargado contra la Junta «por la falta de transparencia» y ha señalado que «aún no saben si cumple con la regulación necesaria», ha pedido que se realizaran algunos cambios.

Esto ha provocado que finalmente, todos los grupos hayan votado que sí y respaldado la moción. Una posición que no es definitiva, ya que ahora se va a estudiar el proyecto, aunque la negativa a la planta no se ha decidido. Aún así los vecinos han trasladado su satisfacción «por este primer paso» y han recordado que «son muchos los municipios que miran a Jaén para frenar este tipo de proyectos que traerán consecuencias negativas a la población».