Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos, en el salón de plenos, durante la defensa de la moción. M. M.
Industria

El pleno respalda a los vecinos de Las Infantas para evitar la instalación de la planta de biogás

Los grupos votan, por unanimidad, estudiar las posibles repercusiones del proyecto aunque los afectados quieren evitar que se conceda la licencia

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Protagonismo de la planta de biogás de Las Infantas en el pleno de octubre en la capital. Ha sido a través de una moción de ... Jaén Merece Más, que ha dejado el protagonismo a los vecinos, quienes han mostrado su rechazo al proyecto de instalación de una planta de biogás a poco más de un kilómetro de sus viviendas. Un proyecto que han asegurado que puede albergar «hasta 140.000 toneladas de alperujo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  2. 2 Roban ropa de marca de un camión accidentado en la A-44 en Mengíbar
  3. 3 Cancelado un tren con salida de Jaén en dirección a Cádiz
  4. 4 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  5. 5 Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén
  6. 6 El Hospital Universitario de Jaén atiende a más de 500 pacientes en la Unidad de Ictus
  7. 7 Jaén Merece Más decide por unanimidad presentarse a las elecciones andaluzas
  8. 8 Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»
  9. 9 Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria
  10. 10 El edil de JM Luis García pide cien millones al consejero de Industria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pleno respalda a los vecinos de Las Infantas para evitar la instalación de la planta de biogás

El pleno respalda a los vecinos de Las Infantas para evitar la instalación de la planta de biogás