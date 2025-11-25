Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del pleno celebrado este martes. M. MILLÁN

El pleno da el primer paso para que Jaén tenga unos nuevos presupuestos

PSOE y JM+ aprueban, con el no de PP y Vox, una propuesta inicial tras ocho años con las cuentas municipales prorrogadas

Manuela Millán

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:47

Ocho años ha tenido que esperar uno de los ayuntamientos más endeudados de España para poder tener unos presupuestos renovados, de cara a 2026. De ... momento, el pleno ha dado el primer paso, con una aprobación inicial de las cuentas, que han contado con el respaldo de PSOE y JM+, aunque con el no de PP y Vox.

