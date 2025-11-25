El pleno da el primer paso para que Jaén tenga unos nuevos presupuestos

Ocho años ha tenido que esperar uno de los ayuntamientos más endeudados de España para poder tener unos presupuestos renovados, de cara a 2026. De ... momento, el pleno ha dado el primer paso, con una aprobación inicial de las cuentas, que han contado con el respaldo de PSOE y JM+, aunque con el no de PP y Vox.

A partir de aquí tendrán que recibir el visto bueno de Hacienda para que sean una realidad el próximo año. A ellos se le suma una traba, la enmienda que presentará el PP para «empezar de cero» y que ahora tendrá que ser estudiada y descartada oficialmente por el equipo de Gobierno.

Debate

El concejal del área Económica, Francisco Lechuga, ha comenzado este debate histórico explicando los aspectos más técnicos y haciendo un resumen de las cuentas, que tienen 202 millones de ingresos frente a 198 de gastos. Ha destacado especialmente el capítulo de inversiones, una utopía en los últimos años ante la enorme deuda del Ayuntamiento y que viene de la mano de los fondos europeos. «Son unos presupuestos necesarios, realistas y que, con esfuerzo, vienen a desarrollar y mejorar esta ciudad», ha subrayado Lechuga.

A continuación ha tomado la palabra el portavoz de Vox, Manuel Ureña, muy crítico con estas cuentas que considera «irreales». «Son unas cuentas muy optimistas y hay que preguntarse si sus previsiones tienen fundamento», apunta. A partir de ahí, ha incidido en el aumento «importante» de algunos impuestos, lamentando está postura que se basa en «meter la mano en el bolsillo de los jienenses», algo de lo que el PP también «es cómplice».

Por su parte, el portavoz de Jaén Merece Más, Luis García Millán, ha trasladado su satisfacción al «cumplir con el planteamiento de un presupuesto que era una de sus grandes promesas».

«Ilegalidad»

El líder del PP, Agustín González, ha sido el más duro, definiendo estos presupuestos como «injustos, irreales e incluso ilegales». «A partir de enero suben todos los impuestos siendo el mayor sablazo fiscal de nuestra historia», resume. Por contra, ha lamentado que los problemas «siguen sin resolverse» y además estás cuentas «hipotecan el futuro» con iniciativas claves en el presupuesto como la enajenación de algunos terrenos.

González también ha hecho referencia al informe de la Interventora, negativo. «El PP no va a ser cómplice de esta estafa», ha aseverado.

En el turno de réplica, el socialista le ha recordado a González que «la única subida de impuestos en este mandato la hizo el PP». «No sé aplicó por un error administrativo vuestro por lo que será efectivo en 2026. No mientan más sobre los impuestos», deja claro.

Enmienda

En el segundo turno de debate, desde Vox han seguido insistiendo en que estas cuentas «son excesivamente optimistas». Y tras varias aclaraciones técnicas, han señalado que estos presupuestos «no son buenos para Jaén». A esto ha respondido Luis García, que ha recordado que «es difícil entender que tras ocho años sin nuevos presupuestos, se le diga que no a unas cuentas actualizadas y que describen la situación real en la que está Jaén».

Respecto al PP, los ha acusado de que su intención era «recortar derechos sociales, quitar el sueldo a la oposición, o una zona azul mucho más amplia que la de ahora». «Durante nuestra etapa en común, no consiguieron tener unos presupuestos que hoy son una realidad», ha destacado García.

Por su parte, el portavoz de los 'populares' ha vuelto a insistir en el informe de la Interventora para volver a decir que es un presupuesto «ilegal». «Los ingresos son ciencia ficción y si se aprueba este presupuesto hay riesgo de que se nos intervenga», ha dicho.

Además, ha trasladado que presentarán en los próximos días una enmienda a la totalidad para empezar a trabajar en un presupuesto «real y equilibrado».

El debate lo ha cerrado Francisco Lechuga. insistiendo en que «se mejora la gestión y no se suben impuestos».