El pleno municipal aprueba iniciar el proceso para licitar los autobuses urbanos El alcalde y la portavoz de Cs muestran antes del pleno el contrato de 1961 con Castillo. / IDEAL Con los votos de PSOE, Cs y Adelante Jaén y la abstención de PP y Vox, y supeditado al informe el Consejo Consultivo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 15 octubre 2019, 12:44

Entre aplausos de una parte del público. Así ha terminado este martes el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jaén que ha aprobado la revisión de oficio de la última prórroga del contrato con Herederos de José Castillo Castillo SL, la empresa que presta el servicio de los autobuses urbanos en la capital jienense desde el año 1961, sin que nunca haya salido a concurso. Esa es la intención del actual equipo de gobierno, de PSOE y Cs, que con los concejales de Adelante Jaén (Podemos e IU) han aprobado dicha revisión, con el fin de licitar el servicio y que este mejore, mientras que los concejales del Partido Popular y de Vox se han abstenido, pues aunque han reconocido que el servicio es deficiente y necesita más control, tienen dudas legales sobre la posibilidad de que el expediente llegue a buen puerto, sobre todo dado el tiempo transcurrido.

«El transcurso del tiempo nos está limitando», ha indicado el concejal Javier Carazo, conocido abogado, que ha aludido a la «complejidad jurídica bárbara» de este proceso, lamentando además que el expediente no esté completo. «No queremos otro traspiés del equipo de gobierno no el de Onda Jaén«, ha añadido sobre el ERTE desestimado por la autoridad laboral en la radiotelevisión municipal.

El concejal de Contratación, Francisco Lechuga, ha indicado que la revisión no es del contrato de origen sino de la prórroga realizada en 2005, en la que se aprecian tres posibles causas de nulidad, según el informe de la jefa de servicio, confirmado por el secretario general del Ayuntamiento. «¿Con estos informes ustedes no habría hecho nada?», le ha espetado al PP el edil socialista, quien ha asegurado que el expediente está completo y que lo aprobado hoy no implica necesariamente la anulación del contrato, sino que el Consejo Consultivo de Andalucía haga el preceptivo informe y, si confirma que hay causas de nulidad en la prórroga de 2005, continuar con el expediente.

Lucía Real, portavoz de Adelante Jaén, ha apostado por la gestión directa municipal de los autobuses urbanos, ha dicho que «ya es hora de hacer las cosas bien» y que ha habido durante décadas una «connivencia» de los distintos gobiernos locales con Castillo. En esto último ha coincidido la portavoz de Vox, Salud Anguita, que ha enumerado las deficiencias del servicio, aunque ha dudado de que la anulación del contrato sea la solución, convencida de que la empresa recurrirá a los tribunales y que el pleito se puede alargar durante años y sin seguridad de que al final el Ayuntamiento lo gane.