Un pleno extraordinario abordará la nulidad del contrato a Castillo Autobús urbano de la capital jienense, en la parada de Virgen de la Capilla. / IDEAL El asunto no figura en el orden del día del pleno ordinario de este viernes JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 24 septiembre 2019, 14:14

¿No querías arroz? Toma dos tazas. El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha sembrado dudas este martes sobre la intención del equipo de gobierno (PSOE y Ciudadanos) de continuar con el procedimiento sobre la nulidad del contrato con Autobuses Castillo, ya que el asunto no figura en el orden del día del pleno ordinario de este viernes. El gobierno municipal le ha contestado que irá en un pleno extraordinario y monográfico en próximas fechas, para no dilatar más el debate y que el PP se posicione.

El motivo de que no sea en el pleno del viernes es que el Grupo Popular ha pedido hoy, en la Comisión de Hacienda, que el asunto sea previamente dictaminado por esta. El equipo de gobierno sostiene que no era el ámbito, puesto que en este mandato Contratación no está en la Concejalía de Hacienda y, de hecho, se creó un área específica de Servicios Públicos y Contratación. Como la comisión de esta última aún no se ha constituido y no da tiempo a hacerlo antes del viernes, el debate sobre la nulidad del contrato de Autobuses Castillo será en un pleno especial, para no esperar al siguiente ordinario (a finales de octubre).

La concejala de Presidencia, África Colomo, ha explicado en un comunicado que así atienden a la petición del PP de que la propuesta vaya dictaminada por comisión y le advierte que ya no cabe dilatar por más tiempo el procedimiento. «Tenemos que afrontar este debate, guste más o menos, creemos que es inevitable. Así que, frente a quienes se mueven en la dilación, frente a quienes no tienen claro dónde está su sitio como concejales que representan a la gente, y que toca hablar de lo que importa a los jienenses, lo mejor es un debate claro y rotundo y monográfico, aunque sea en una sesión extraordinaria». Y ha apostillado que sobre este asunto «no vale sorber y soplar».

Partido Popular

Poco antes, el portavoz del PP, Javier Márquez, había indicado en rueda de prensa que el debate «no es Castillo sí o Castillo no», ni apoyar o no a la empresa, sino las repercusiones, sobre todo económicas, que puede tener para el Ayuntamiento si las cosas «se hacen mal» y hay que indemnizar a Castillo si gana el pleito. El exalcalde se ha mostrado partidario de licitar el servicio de autobuses, «como todos los servicios públicos, porque además es un obligación y tiene que haber competencia real» para que mejore el mismo, reconociendo que este en Jaén tiene que mejorar. Aunque para ello se ha mostrado partidario de realizar inspecciones, en lugar de «sacar un conejo de la chistera», como ha definido el intento municipal de anular el contrato a Castillo, ya que teme que la empresa pueda ganar en los tribunales.