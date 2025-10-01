Una plaza de la Constitución abierta, diáfana y pensada para su disfrute El equipo de Gobierno presenta el proyecto para este espacio de la capital, que se licitará en las próximas semanas y que estará coronado con una fuente con colores y sonido

Manuela Millán Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Una plaza para el ciudadano. El Ayuntamiento de Jaén ha presentado el proyecto para la reforma integral de la plaza de la Constitución, en la que han estado presentes distintos colectivos vecinales y comerciales. «El objetivo principal es eliminar obstáculos, hacer una plaza más amable para quienes la disfrutan y seguir incidiendo en un urbanismo comercial, en sintonía estética con Roldán y Marín y con el agua como elemento dinamizador», ha resumido el alcalde, Julio Millán, que ha estado acompañado por Jon Caño Arbaiza, arquitecto de la Oficina de proyectos del Ayuntamiento.

Un proyecto muy esperado, que ya dio sus primeros pasos en el mandato anterior y cuya licitación se pretende iniciar este mes de octubre. El presupuesto es de 1,5 millones que, en un principio, se van a financiar a través del convenio de Bomberos con la Diputación, aunque la idea es incluir la obra en los proyectos financiables por los fondos EDIL, que aún no se han publicado.

Millán ha señalado que «está contento con el proyecto», que ha incluido algunas exigencias de la formación Jaén Merece Más que en un principio no se contemplaban. Por su parte, el concejal de Patrimonio, José María Cano (JM+), señala que «querían todo lo contrario a lo que últimamente se estaba haciendo con las plazas, que eran bastante duras, por lo que están satisfechos de acuerdo con el proyecto resultante».

¿Cómo será?

La plaza cambia por completo, para ser totalmente diáfana, con una fuente de agua en medio que será transitable, con luz y sonido, y unas pérgolas verdes para dar sombra a modo de isla verde y que permitirán el espacio para actividades. Durante los meses estivales el centro de la plaza estará entoldado para dar más sombra, un entoldado que también será proyectado en la calle San Clemente.

El centro de la plaza tendrá un embaldosado que es un revival que rememora el suelo de la antigua plaza de Santa María. Además, se mantiene el arbolado actual (magnolios esencialmente), pero se plantarán nuevas especies hasta duplicar la cantidad actual.

¿Y los aparcamientos?

Se reformarán los accesos a los aparcamientos, las bocas seguirán en su emplazamiento pero serán más discretas en su estructura, serán dos las que se transformen.

La famosa y 'secuestrada' durante mucho tiempo escultura de Bernabé Soriano estará situada en el acceso a la calle que lleva su nombre y el espacio diáfano sin escalones ni desniveles de la plaza permitirá la celebración de actividades y será compatible con los usos comerciales que actualmente pueda tener.

Como detalle, aún queda saber cómo funcionarán los veladores de los bares de la zona, aunque están contemplados en el proyecto.

Obras ampliadas

«El proyecto continúa la idea ejecutada en la calle Roldán y Marín, que ahora es un lugar que se vive comercialmente, que se disfruta por la gente, que acoge iniciativas, exposiciones, conciertos que dan vida al centro de nuestra ciudad y que la Plaza de la Constitución no permite», ha resumido el alcalde. De hecho, cabe la opción de realizar celebraciones en la zona.

«Será una plaza abierta, sin barreras, con un sabor jaenero, compatible con nuestro clima por sus fuentes, su entoldado y sus zonas verdes, compatible con nuestra forma de vivir en la calle», añade Millán.

Comercio

El alcalde ha recalcado en su intervención que uno de los motivos principales por los que se proyectó esta reforma es el de seguir trabajando por conseguir un urbanismo comercial que ayude a los empresarios del centro a «hacer compatible las iniciativas que visibilizan el comercio con la calidad de vida de quienes viven en la zona».

«Estamos convencidos de que los comercios deben estar ubicados donde haya flujo peatonal y accesibilidad y esta actuación sobre la plaza lo garantiza. Es el primero de los muchos pasos que estamos dando para ayudar a impulsar a los comerciantes del centro», sentencia el regidor.