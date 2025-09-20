La plaza Cervantes de Jaén ya luce el monumento al cofrade El imaginero sevillano Antonio Dubé firma este conjunto escultórico que ha promovido la Agrupación de Cofradías de la capital

A. Cubillo Jaén Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:14

Este sábado se inauguró el monumento dedicado a las cofradías y hermandades de Pasión y Gloria de Jaén, que ya luce en la plaza Cervantes de la capital. Esta escultura ha sido impulsada por la Agrupación de Cofradías con el apoyo económico de Caja Rural de Jaén y la Diputación provincial, y la colaboración del Ayuntamiento.

El acto lo abrió el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra, quien explicó el camino recorrido desde que se concibió la idea hasta que se ha materializado. Cabe recordar que la Agrupación comunicó el pasado 11 de septiembre el cambio de ubicación del monumento, previsto en un principio en la plaza de San Francisco, por «problemas de última hora de tipo técnico y de accesibilidad», siendo el enclave definitivo la plaza Cervantes junto a la calle Colón.

La intención era «que estuviera reflejado el mundo cofrade, el hermano de luz, la mantilla, un costal y una faja que representa al hermano costalero, y cómo no, un niño que representa la juventud y la continuidad del cofrade, reflejo de la entrega de las tradiciones de los padres a sus hijos», explicó Sierra en la inauguración.

Bendición del obispo

El monumento fue bendecido por el obispo de la Diócesis, Sebastián Chico: «Al bendecir este monumento os invito a que la esperanza, simbolizada en esa vela que porta la mantilla, siga iluminando vuestro caminar. Caminemos siempre con la certeza de que vamos por la senda que conduce al Señor, y con la misión clara de dar a conocer la grandeza del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros«, dijo.

El imaginero sevillano Antonio Dubé, autor del monumento, describió las características técnicas de la obra. En este acto también intervinieron el presidente de la Diputación, Paco Reyes, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, María Espejo, y el director general de Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles.

Inauguración del monumento al cofrade. Ideal

«La Semana Santa es fervor, devoción, identidad y reencuentro. Por eso dijimos que sí a este proyecto», apuntó Reyes, mientras que Planelles incidió en que para Caja Rural de Jaén es un «honor» apoyar la creación de este monumento «que representa los valores de fe, tradición, esfuerzo y unidad que también forman parte de la identidad» de la Caja.

Espejo, por su parte, destacó que este monumento reconoce la labor de las cofradías que no se limita solo a la Semana Santa, ya que realizan numerosas iniciativas de caridad durante todo el año en un «compromiso constante» con la sociedad.

El conjunto escultórico, que se ha inaugurado a escasos días de la celebración en la capital del Rosario Magno organizado por el Obispado de Jaén con motivo de la celebración del Jubileo de la Esperanza, está realizado en bronce fundido bajo la técnica conocida como 'cera perdida'.