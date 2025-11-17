Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Universidad de Jaén, en una imagen de archivo. IDEAL
A la espera

La Plataforma de la UJA no descarta una nueva movilización

El colectivo se plantea posibles acciones tras las «dudas» que ha generado el primer reparto del modelo la financiación por parte de la Junta a las universidades públicas

Manuela Millán

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

Nuevas dudas sobre la financiación de la Universidad de Jaén. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA), lamenta que un mes ... después de que se desconvocara la 'Gran Movilización Social' del 8 de octubre, las «buenas palabras» de la Consejería de Universidades respecto al compromiso con el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas, ha quedado en «un mero brindis al sol».

