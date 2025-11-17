La Plataforma de la UJA no descarta una nueva movilización

Nuevas dudas sobre la financiación de la Universidad de Jaén. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA), lamenta que un mes ... después de que se desconvocara la 'Gran Movilización Social' del 8 de octubre, las «buenas palabras» de la Consejería de Universidades respecto al compromiso con el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas, ha quedado en «un mero brindis al sol».

Es por ello que consideran que «se vuelve al sombrío panorama que ha caracterizado a los últimos años», en los que se han ido sucediendo las demandas de las universidades y las «promesas reiteradamente incumplidas» por el Gobierno andaluz. «Sí, Juanma Moreno ha vuelto a fallarnos y esta es una realidad incontestable», lamentan.

El comportamiento de la Junta «no ha variado lo más mínimo y las veces que se ha mostrado abierta a la negociación y al diálogo, finalmente se ha saldado con hechos contrarios y una actitud poco fiable».

«Somos muy conscientes de que la Gran Movilización Social del día 8 de octubre había despertado la conciencia colectiva de una provincia que históricamente ha sido tratada con gran desconsideración por los poderes públicos, pero sí en su día decidimos, muy a nuestro pesar, el aplazamiento de la protesta fue porque llegamos a la conclusión, el tiempo ha dicho que equivocada, de que con este compás de espera ayudamos a nuestra Universidad», traslada la Plataforma en un comunicado.

Además, aseguran que «han permanecido vigilantes con respecto al cumplimiento íntegro del Modelo de Financiación». «Seguimos en alerta permanente por el futuro que se merece la UJA, su crecimiento y su papel como motor social, y si no se resuelve a la máxima urgencia la nueva situación creada, con la presentación en el Consejo Andaluz de Universidades de una propuesta insuficiente que no satisface a los rectores, no quepa la menor duda de que de mantenerse esta postura de desconsideración alzaremos la voz», confirman.