La 'Plataforma A-306 YA' sigue reivindicando la conversión de la autovía

Manuela Millán Martes, 1 de julio 2025, 18:31 Comenta Compartir

Los concejales de Jaén Merece Más en la capital -Luis García Millán, María Espejo y José María Cano- han participado en la asamblea convocada por la 'Plataforma A-306 YA' en Porcuna en la que han vuelto a mostrar su apoyo a esta demanda al considerar «inconcebible que la Junta de Andalucía no haya cumplido todavía con el compromiso de conectar por autovía Jaén y Córdoba». «Desde JM+ nos sumamos a las voces que reivindican esta autovía y su necesidad urgente. No es lógico que en estas dos ciudades sean las únicas capitales que no están conectadas por una vía de alta capacidad», añaden.

La plataforma convocó una manifestación de 13 kilómetros el pasado 1 de junio en la que se leyó un manifiesto reivindicando el cumplimiento de esta promesa a la que se comprometió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y que se ha ido dilatando a lo largo de los años.

En la asamblea se reiteró que la conversión en autovía de este tramo es una «demanda histórica», además de «necesaria para el equilibrio y vertebración territorial de las comarcas de Martos y El Carpio y de los municipios limítrofes». «De esta actuación depende el desarrollo económico y social de los municipios de la comarca de la Campiña de Jaén», insisten. Los concejales de JM+ han recordado que presentaron en el pleno del Ayuntamiento de Jaén una moción que «lamentaba tantos años posponiendo este proyecto a pesar de haber estado escuchando a responsables políticos de todos los partidos hablar de promesas para llevar a cabo la conversión en autovía».

«Seguiremos apoyando las medidas que plantea la Plataforma para exigir la conversión en autovía de la A-306 y así facilitar la conexión entre las capitales de provincia de Jaén y Córdoba. Ni los diferentes gobiernos del PSOE ni ahora los del PP en la Junta se han tomado en serio esta petición de los jienenses, por lo que seguiremos pidiendo que se incluya en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad de Andalucía 2021-2027 (PITMA) ya que fue el gobierno del PP quien eliminó la obligación de convertirla en autovía en favor de otras infraestructuras», sentencian.