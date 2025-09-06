Las plantas de biometano inquietan en Jaén por los malos olores y el tráfico Plataformas ciudadanas comienzan a recoger firmas para detener los proyectos, mientras el sector privado confía en su seguridad

Jesús Jiménez Jaén Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Revuelo, crispación y muchas preguntas. Los proyectos para instalar plantas de biometano en varios municipios de Jaén, como Úbeda, Arjona, Villanueva del Arzobispo, Andújar o Mengíbar han protagonizado en esta última semana el debate público sobre la conveniencia de esta tecnología, su impacto para el medio ambiente y la repercusión económica en el territorio.

Donde existe mayor polémica, al menos por el momento, es en Andújar y Mengíbar, donde los vecinos se han asociado para crear las plataformas Stop Planta de Biometano en Mengíbar y Stop Biogás Andújar. Ya han recogido firmas y han anunciado movilizaciones para las próximas semanas, mientras el PSOE de Villanueva del Arzobispo también ha entrado en liza, recogiendo rúbricas para paralizar el proyecto en dicho municipio.

La presión crece sobre los alcaldes de los mencionados municipios ante el revuelo ciudadano, a pesar de que los ayuntamientos no son responsables directos de los proyectos. Será la Junta de Andalucía, a través de los informes de sus técnicos, la que decida el futuro de las plantas, aunque por le momento se ha lanzado un mensaje de tranquilidad y de confianza en los niveles de exigencia requeridos.

¿Cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía? En primer lugar la contaminación que genera. Según Antonio José Manzaneda Ávila, profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Jaén, esta inquietud proviene de la confusión entre una planta de biogás y biometano.

«En una planta de biogás sí se quema el metano para obtener energía, lo que produce contaminación. Sin embargo, en las de biometano se inyecta directamente por la tubería, por lo que se evita ese proceso. De hecho, su huella de carbono es positiva, al usar residuos orgánicos del olivar y la ganadería», señala el académico.

Otro motivo de preocupación son los olores. A pesar de que la materia prima principal serían los residuos orgánicos del olivar, como el alperujo, para abastecer a estas plantas también se necesitan puerines, residuos como las heces u orinas de animal que hieden y que podrían suponer un problema para los vecinos.

«Nadie puede asegurar que no huela. Sí es cierto que los reactores deben estar herméticamente cerrados y de ahí no debería salir olor, o que fuera mínimo. Aún así, es posible que en momentos puntuales o durante el transporte de los puerines se pueda sentir», revela Antonio José Manzaneda Ávila.

De hecho, el académico señala que la plataforma en Mengíbar ha presentado alegaciones por la distancia entre el municipio y la planta. «No hay una legislación que especifique a qué distancia debe estar; en Europa hay instalaciones dentro de las ciudades. En Villanueva del Arzobispo tengo constancia de que se ha conseguido situar a entre dos y tres kilómetros», expresa el académico.

Desde la Plataforma de Mengíbar denuncian a IDEAL el proceso de este proyecto. «Nos tuvimos que enterar a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con una planta que está a 900 metros de las primeras casas y a 450 de suelo urbanizable. Además, en el estudio de los olores no se tenía en cuenta que el viento predominante vendría desde las instalaciones al municipio, por lo que tendrían que hacer un nuevo informe, que se conoce como la rosa de los vientos», explican.

Es en la localización de las plantas donde los ayuntamientos juegan un papel importante. «Es fundamental que las instituciones se reúnan con las empresas y propongan lugares donde el impacto, aunque solo sea visual, sea el menor posible para la ciudadanía», asevera Antonio José Manzaneda Ávila.

Tráfico

Otra reivindicación de la ciudadanía es respecto al tráfico. Para abastecer a plantas como las de Mengíbar o Villanueva del Arzobispo, se necesitan camiones que transporten el material, lo que los vecinos creen que supondrá un deterioro de la vías de comunicación de la zona, además de generar retenciones y tascos.

Por su parte, desde la empresa señalan que cuando las plantas entren en completo funcionamiento, allá por el 2028, solo se fletarán «de ocho a 11 camiones diarios». Además, el trayecto no sería de más de 30 kilómetros, porque si no «el coste asociado resulta demasiado elevado y la huella de carbono del biometano sería demasiado elevado, reduciendo el valor del biometano».

Sin embargo, desde la Plataforma de Mengíbar defienden que esta cifra es incorrecta, «pues el proyecto solo tiene en cuenta los camiones que cargan el material, pero una vez descargados tendrán que salir de las instalaciones, por lo que al menos serían el doble de trayectos, 22. Y eso sin contar su capacidad máxima y lo que necesita la planta para abastecerse», señalan

Con respecto al tráfico, el profesor de la UJA detalla que hay que estudiar cada caso, porque «en Villanueva del Arzobispo no pasa por el municipio, pero en el caso de Mengíbar sí. Hay que ver ese impacto y si eso supondría un problema real para la circulación».

También existen dudas respecto al impacto económico real en estos municipios. El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, aseguró en unas declaraciones que en dicho municipio la planta supondrá una inversión de 27,9 millones de euros y la creación de 25 empleos directos y más de 60 indirectos vinculados a la construcción, logística y mantenimiento, mientras que desde la Plataforma Stop Biogás Andújar aseveran que no se crearán tantos puestos, aunque no dan otra cifra.

Estos proyectos han finalizado o están apunto de terminarse la fase de alegaciones, donde cualquier ciudadano, institución o asociación puede aportar sus dudas y sugerencias, y de las que ha habido docenas en cada proyecto. Después de resolver estas cuestiones los técnicos de la Junta, en caso de encontrarlo todo correcto, emitirán la Autorización Ambiental Integrada, espaldarazo definitivo para llevar el proyecto a la práctica.

El alperujo y otros restos orgánicos de la ganadería y el olivar serán el material para estas instalaciones A pesar del debate público sobre las ventajas y desventajas de las plantas de biometano, lo que sin duda está fuera de toda discusión es la capacidad de esta tecnología para utilizar restos orgánicos de la agricultura y la ganadería para generar, de forma sostenible, gas natural que inyectar a la red. En los proyectos diseñados en la provincia uno de estos materiales, el más importante, es el alperujo, residuo semilíquido compuesto por una mezcla del orujo (partes sólidas de la aceituna como el hueso y la piel) y el alpechín (aguas de vegetal). Un recurso que es más que abundante en la provincia, puesto que de cada tonelada de aceite de oliva que se genera da lugar a cuatro toneladas de este residuo. Por ejemplo, si en la campaña 2023/2024 se produjeron 560.000 toneladas de oro líquido, de alperujo la cifra podría situarse en los dos millones de toneladas. Una oportunidad que Antonio José Manzaneda Ávila, profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Jaén, considera que la provincia no puede perder. «Las industrias serían independientes energéticamente, no necesitaríamos depender del mercado exterior para comprar combustibles fósiles, lo que haría que nuestras empresas sean mucho más competitivas en el mercado. Además, también los agricultores se benefician porque las empresas les compran residuos que ellos no utilizan», asevera.