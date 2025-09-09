Plantar 5.000 árboles y 17.000 arbustos, el nuevo proyecto para la Vía Verde del Aceite Con el nombre de 'Renaturavía', la iniciativa incluye construir cinco charcas, dos casas de vida para aves y murciélagos y 70 refugios para insectos

Con el objetivo de recuperar la naturaleza en el Camino Natural Vía Verde del Aceite nace el proyecto Renaturavía en la provincia de Jaén. Una iniciativa con la que se pretenden plantar casi 5.200 árboles y más de 17.000 arbustos, además de construir cinco charcas y dos casas de vida para aves y murciélagos, y también se van a instalar casi 70 refugios para insectos y 65 posaderos de aves.

Además, el proyecto incluye implantar cuatro observatorios de aves y cinco nuevas pérgolas verdes que sirvan de refugio climático, junto a la reconversión de las que existen actualmente. El objetivo final es que este recorrido, con una extensión de 55 kilómetros y que atraviesa cinco municipios (Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete), sea lo más atractivo posible para paisanos y turistas.

Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, tras la reunión que ha mantenido este martes con alcaldes y representantes de los cinco municipios, como los alcaldes de Jaén, Torredelcampo y Torredonjimeno, Julio Millán, Javier Chica y Enrique Castro, respectivamente; también han tomado parte la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda; el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales; y el responsable de Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Rural de SEO Birdlife, José Eugenio Gutiérrez.

En la reunión se han abordado las dificultades que tiene este itinerario, que según Reyes se centran en la escasez de «vegetación natural, porque el olivar prácticamente lo ha ocupado todo, es necesario el tratamiento del suelo, hay que mejorar la biodiversidad florística y faunística de la zona, los refugios tanto para insectos como para aves y otras especies y, cómo no, mejorar la infraestructura verde desde los accesos urbanos», ha señalado.

Para llevar adelante el proyecto, la Diputación, de la mano del Consorcio de la Vía Verde del Aceite de Jaén y también de la Sociedad Española de Ornitología, SEO Birdlife, ha conseguido una subvención de 3,2 millones de euros de la Fundación Biodiversidad. De ellos, el 85% de estos fondos están sufragados con fondos FEDER y el 15% restante por la Diputación y la Fundación SEO Birdlife.

Con la ejecución de Renaturavía se pretende mejorar «un camino natural que durante los últimos años ha supuesto un elemento de dinamización en estos cinco municipios y que es muy utilizado, como refleja la cifra de un millón de usuarios al año», ha señalado Reyes. «Cuando se creó suponía una serie de oportunidades, pero también presentaba problemas, que son los que se ha pretendido resolver con este proyecto que vamos a ejecutar en tres años», ha precisado.

Paco Reyes también ha lanzado una invitación al sector privado de las cinco localidades implicadas, puesto que en su opinión «esta remodelación va a ser una oportunidad desde el punto de vista de generar empleo y riqueza, ofreciendo servicios a los usuarios de estos municipios, pero también a aquellas personas que vengan a la provincia de Jaén atraídas por esa oferta natural con la que contamos en nuestra tierra».

Por último, el presidente de la Diputación ha incidido en la importancia de las vías verdes en la provincia jienense, ya que «contamos con cerca de 100 kilómetros de caminos naturales en nuestra tierra, sin incluir el tramo que se está ejecutando en este momento, que es el que discurre entre Arroyo del Ojanco y Villanueva del Arzobispo», ha concluido.