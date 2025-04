Un plan urgente con una nueva ETAP junto a La Fernandina o la renovación del abastecimiento de La Loma

El PP vuelve a poner en duda el compromiso del PSOE con estas acciones hidráulicas

El PP no se cree este acuerdo. El diputado nacional del PP de Jaén, Juan Diego Requena, cree que «una vez más Paco Reyes abre las puertas de Diputación al PSOE para que la ministra Aagesen, que no va a aportar ni un euro para el agua en Jaén, venga a echarse su foto». El Plan Urgente de Infraestructuras de Abastecimiento en la provincia será financiado con fondos europeos, aunque la ministra ha aclarado que «una parte la financiará el Ministerio». Sobre el papel de Diputación, ha dicho que «estarán vigilando para que no actúe con su habitual sectarismo».

Requena ha señalado que «cualquier obra de infraestructura hidráulica que se haga en la provincia bienvenida es, pero para ser creíble debería empezar eximiendo del principio de recuperación de costes a los habitantes del Condado a los que les ha encarecido el agua pagando de las más caras de Andalucía». «Tampoco sabemos nada de la presa de Siles, ni de la Balsa de Cadimo ni de la Cerrada de la Puerta, entre otras obras», añade. Por tanto, este plan debería venir a solventar estas obras, pero «vienen a ejecutar unas obras que se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo». Además, Requena añade que «las obligaciones del PSOE con el agua en esta provincia no se solventan con 175 millones».

Por su parte, desde JM+ creen que con estos acuerdos se «sigue avanzando en el pacto de gobernabilidad en Jaén». Así los dirigentes de Jaén Merece Más han destacado que «se van a desarrollar infraestructuras muy importantes para el consumo humano y para la mejora de las condiciones de regadío de los agricultores de la provincia». Así, reconocen que la visita de la ministra Aagesen se produce «en un contexto muy bueno puesto que no es un mero anuncio, ya que la medida viene precedida de su previa aprobación en el Consejo de Ministros, lo que permite que se pueda ejecutar».