El Plan Municipal de Vivienda «está en licitación» FRANCIS J. CANO / IDEAL La edil socialista África Colomo acusó al gobierno municipal de «cinismo» por llevar al pleno de ayer una moción exigiendo a la Junta, «sin hacer nada en materia de vivienda en siete años y medio» J. M. L. JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 01:05

El concejal de Personal y Comunicación, Miguel Contreras (PP), afirmó ayer que el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo «está en licitación». Fue a la hora de rechazar la propuesta del PSOE de sumarse al acuerdo para pedir a la Junta que elimine la infravivienda en el barrio de Antonio Díaz y San Vicente de Paúl, si antes el Ayuntamiento elaboraba dicho plan, como tenía que haber hecho el año pasado.

La edil socialista África Colomo acusó al gobierno municipal de «cinismo» por llevar al pleno de ayer una moción exigiendo a la Junta, «sin hacer nada en materia de vivienda en siete años y medio». La concejala añadió que está bien exigir a otras administraciones, pero que el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes y Somuvisa no construye ni promueve. El edil del PP le contestó que la Junta no ha hecho ninguna vivienda en los últimos años y que ha vendido sus solares, arremetiendo contra Susana Díaz.

El no adscrito Víctor Santiago criticó la confrontación y pidió a la Junta que invierta ante un Ayuntamiento «en bancarrota». Salud Anguita e Iván Martínez también reclamaron a la Junta, al igual que Sara Martínez (JeC), quien añadió que el PP no puede exigir sin cumplir con la elaboración del Plan de Vivienda, para el que el Ayuntamiento recibió una ayuda, calificando la moción de «brindis al sol partidista».