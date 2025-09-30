El plan de inclusión y no discriminación de la UJA, «pionero» en Andalucía La Universidad también presenta su cuarto plan de igualdad y ambos serán la hoja de ruta para los próximos cuatro años

Presentación de los planes de igualdad y de inclusión y no discriminación.

A. C. Jaén Martes, 30 de septiembre 2025, 18:02

La Universidad de Jaén (UJA) presentó su IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres y su I Plan Interseccional de Inclusión y no Discriminación por Motivos de Discapacidad, Etnicidad, Orientación Sexual e Identidades de Género, este último «el primero en aprobarse de estas características a nivel andaluz».

«Serán nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años, desde 2025 hasta 2029», explicó la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández, sobre estos documentos que fueron aprobados en julio en Consejo de Gobierno.

En este sentido, afirmó que «la universidad no solo es docencia, investigación y transferencia del conocimiento», sino que tiene también entre sus funciones «la formación de la ciudadanía a través de la transmisión de los valores y principios democráticos», según informó la UJA.

Teniendo como punto de partida esta transmisión de valores, los referentes han de ser el velar por el respeto a los derechos humanos y fundamentales, el fomento de la equidad e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, sostenibilidad social.

Fernández aseguró que estos documentos constituyen dos hitos «muy importantes», al tratarse de la aprobación y entrada en vigor de dos planes, «distintos y diferentes que tienen en común el haber sido elaborados por un mismo equipo».

Con el IV Plan de Igualdad, la UJA cumple la obligación legal para las administraciones públicas de contar con instrumentos y herramientas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, corrigiendo posibles desigualdades que han de ser erradicadas.

En este sentido, la directora de la Unidad de Igualdad, Nieves Moyano, explicó que «no es únicamente un documento en papel, sino una herramienta viva que impulsa a la acción».

Cuenta con dos partes. La primera es de diagnóstico, que sirve para detectar las fortalezas y debilidades en igualdad en la UJA, así como las consultas recibidas en materia de violencia y acoso, de modo que sirvan para conocer el punto de partida.

La segunda está constituida principalmente por la hoja de ruta, con los cinco objetivos estratégicos y 44 acciones que se deben desarrollar en los próximos cinco años.

Interseccional

Por lo que respecta al I Pan Interseccional de Inclusión y no Discriminación por motivos de Discapacidad, Etnicidad, Orientación Sexual e Identidades de Género (Plan de Diversidades), «tiene una relevancia especial al ser un plan pionero»: el primero de estas características a nivel andaluz, que introduce nuevas metodologías y perspectivas desde el concepto de interseccionalidad.

Su objetivo general es garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de las personas que forman parte de la comunidad universitaria, atendiendo sus distintas diversidades con independencia de su origen racial o étnico, cultural, edad, modelos de familias, situaciones de dependencia, discapacidades, necesidades específicas de apoyo, identidad o expresión de género, desarrollo sexual u orientación afectivo sexual o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y todo ello desde un enfoque interseccional.

«Las desigualdades están presentes en el entorno universitario, pero a menudo se abordan de una forma monofocal, es decir, teniendo en cuenta sólo un eje de desigualdad. Nuestra universidad ha apostado por adoptar una perspectiva interseccional», declaró la directora de Secretariado de Diversidad y Responsabilidad Social, María Consuelo Díez.

En este sentido, los principios del plan son integración y no-discriminación por razón etnicidad, discapacidad, modelos familiares y/o culturales, de identidades no heteronormativas, expresiones de género u orientación sexual, y perspectiva interseccional, que tenga en cuenta la forma en que interactúan los diferentes ejes de desigualdad como etnia, discapacidad, identidades no heteronormativas u orientación sexual.

Lo son también la prevención y lucha contra las violencias discriminatorias aportando no solo herramientas antidiscriminatorias, sino centrándose especialmente en la sensibilización, la formación, la investigación y la transferencia.