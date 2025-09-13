Un plan específico de refuerzo, limpieza y mantenimiento de los imbornales

Manuela Millán Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

Coordinación con las empresas que prestan servicios municipales. El equipo de Gobierno municipal ha mantenido un encuentro de trabajo con la nueva dirección en la ciudad de Aqualia, la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, que se encarga de los servicios de abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales, en la que se han marcado «los hitos y retos» que se plantean cubrir de cara a los próximos meses.

En el encuentro, en el que ha participado el tercer teniente de alcalde y concejal del Área Económica del Ayuntamiento, Francisco Lechuga, acompañado de los ediles de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, se han establecido las dinámicas de trabajo que se pondrán en marcha tras la llegada de Manuel Holguín como nuevo gerente de la empresa en la ciudad.

Según Lechuga, el objetivo de esta reunión es ahondar en el «compromiso por parte de la empresa y de este equipo de Gobierno de llevar a cabo, en lo que resta de año, un plan específico de refuerzo, de limpieza y mantenimiento de todos los imbornales de nuestra ciudad», uno de los grandes déficits en algunos barrios de la ciudad.

«Actuaremos de manera prioritaria comenzando por aquellos barrios críticos en los que viene teniendo lugar mayor incidencia cuando hay episodios de importantes lluvias». Asimismo,«se ha dado instrucciones para hacer un seguimiento a los pozos de registro que están en mal estado, «para que se proceda a sellarlos y con ello se pueda evitar accidentes a la vez que se facilita la circulación por la vía pública con total seguridad, como vienen demandándonos desde diferentes colectivos vecinales de la ciudad».

Novedades

Entre las novedades, el tercer teniente de alcalde ha anunciado que ya se ha dado instrucciones para instalar un grupo electrógeno en los depósitos que abastecen la estación de bombeos a barrios como La Glorieta, San Felipe y el Tomillo, para evitar que, ante posibles cortes de suministros, se evite que puedan quedar desabastecidos estos barrios de nuestra ciudad que, por su altura, necesitan una «elevación extraordinaria».

El concejal ha incidido en que las mejoras propuestas se harán siguiendo un nuevo plan de trabajo que incidan en «un refuerzo en cuanto a la comunicación, la coordinación con distintas áreas como la Policía Municipal, para el corte de las vías públicas cuando tienen al lugar actuaciones de reparación o avería.

«En definitiva, se han dado instrucciones para aquellas cuestiones que nos ocupan en el día a día y en el mantenimiento de este servicio público tan importante como es el ciclo integral del agua y que podamos ir mejorando aquellas demandas que nos hacen llegar colectivos vecinales y ciudadanía en general», sentencia Lechuga.