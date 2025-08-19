El Plan de Emergencias Local se actualizará 22 años después

Manuela Millán Martes, 19 de agosto 2025, 20:06 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

Preparados ante catástrofes. El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la actualización del Plan Local de Emergencias, que tiene más de 22 años de antigüedad, con el objetivo de que el documento quede adaptado al nuevo mapa de la ciudad y a nuevas situaciones de riesgo como las generadas tras el apagón, u otras que puedan sucederse como inundación, que ya han ocurrido en estas décadas en zonas de riesgo como Los Puentes.

El alcalde de la capital, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo y la edil de Seguridad, María del Carmen Angulo, han participado en la reunión inicial con el Jefe de Bomberos, Antonio Tobaruela, además de técnicos y representantes de la empresa especializada que se encargará de que la capital cuente con un plan adaptado a los cambios que se han operado en crecimiento de zonas residenciales y las demandas en caso de catástrofes y grandes eventos para evacuación y atención a la población.

«Se trata de un plan (el actual) que data del año 2003 y es importante ajustarlo a situaciones como las que hemos vivido como el apagón, otras de emergencia que se están produciendo como los incendios y las que propias que tenemos en nuestra ciudad como las inundaciones en determinadas zonas residenciales y la Vega de los Ríos», aclara el alcalde. Además, añade que «se trata de establecer la coordinación y respuesta desde el Ayuntamiento con la aportación de colectivos, instituciones y empresas».

Por su parte, María Espejo señala que tener al día este documento «es clave para dar respuesta a las necesidades y emergencias de una ciudad como Jaén que ha cambiado en este tiempo». En el caso de la concejala de Participación Ciudadana y Seguridad, adelanta que el trabajo se desarrollará en los próximos meses con la presencia de cuerpos y fuerzas de Seguridad, Emergencias, y áreas como Urbanismo, que tiene en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), junto a entidades responsables de suministros eléctricos e infraestructuras hidráulicas así como colectivos vecinales y profesionales.

«Ya hay un importante trabajo adelantado en aspectos como la defensa de las zonas forestales de Jaén, ya que la ciudad cuenta desde este mandato con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) que es de suma importancia teniendo en cuenta la cercanía de la capital a los montes de su zona Sur y de las zonas residenciales de la capital», señala, aunque sin entrar en más detalles. Además, también se actualizará el inventario de bienes disponibles para intervenir en caso de catástrofe.

La lección del apagón

Durante las horas que duró el apagón en toda España, el pasado mes de abril, en la capital se movilizó a la Policía local, con un refuerzo de la plantill hasta los 65 efectivos por la tarde, mientras que 36 estuvieron hasta la medianoche. En el caso de los bomberos fueron 14 de guardia y seis de refuerzo durante horas. En cuanto a Protección Civil, fueron 24 los voluntarios que reforzaron los servicios y asistencias, como en el caso del centro de transeúntes de la ciudad, que tuvo cuatro usuarios durante el día, pero llegaron a ser 15 en algunos momentos.

Una de las principales necesidades fueron las demandas en centros sanitarios, particulares desesperados que se quedaban sin sus bombonas de oxígeno y demandas de otros municipios. Para cubrir estas emergencias, se pusieron en contacto con una empresa particular que cedió más de 50 botellas de oxígeno. El operativo de emergencias se estableció en el parque de bomberos. Fue entonces cuando el alcalde señaló que la principal conclusión es que la ciudad debe dotarse de una serie de recursos de primera intervención para afrontar distintos tipos de escenarios y ser capaces de «volver a una situación analógica».