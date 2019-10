Un pistoletazo de salida por todo lo alto El primer día de Feria fue cuna de reencuentros, con comidas que se juntaron con las copas y un ambientado ferial. No era para menos: sábado y festivo, una mezcla perfecta. LAURA VELASCO Jaén Sábado, 12 octubre 2019, 21:34

Hace unos (cuantos) años, una conocida marca de turrones creó un anuncio de esos que hacen historia. No porque a partir de ahí todo el mundo comprase únicamente ese turrón (de hecho, he tenido que buscar en Google de qué empresa se trataba), sino porque hicieron de aquel anuncio un himno. 'Vuelve a casa por Navidad', decía. Mítica frase de diciembre que bien podría trasladarse, con algunos cambios, a este soleado mes de octubre. Y es que hoy ha dado comienzo la esplendorosa Feria de San Lucas. Y como decían los de los turrones, la gente vuelve a casa... por Feria. Cuna de reencuentros, de citas obligadas y comidas reservadas hace días. La de hoy no ha sido no fue una jornada ni de calentamiento: el ferial ha ido directo al 'deporte extremo', preparado desde bien pronto para la 'jarana', como dice Tokio en 'La Casa de Papel' cuando sabe que se va a liar.

Y resulta que hoy el combinado era perfecto: sábado y festivo. Una mezcla explosiva, casi tanto como los cubatas que rularon entre colegas. Una gran mayoría se ha citado para comer, bien en el centro o bien directamente en La Vestida. Y ahí fue cuando el solomillo se ha juntado, casi sin esperarlo, con los 'chatos'. Las comidas se han alargardo en esas sobremesas deliciosas, postres y primeras copas incluidas. Por primera vez en unos años, en las mesas se apreciaban bastantes botellines verdes con acento de Jaén. La conocida como 'El Alcázar' ha vivido su primer día de Feria desde su regreso. Seguro está orgulloso de sus jienenses. Han dado la talla.

Y después de las (interminables) comidas, a levantarse. Que si bailoteo de reggaeton en las casetas más modernitas. Que si unas buenas sevillanas. Que si visita a los 'chatos'. Que si ahora invita él y tomamos otro, y otro... Y así, entre baile y cachondeo, cae el sol.

Familias y amigos

Grupos de familias y grupos de amigos han predominado en la tarde de feria en La Vestida. Es el caso de las familias Peinado-Aranda y De la Chica, todos de Jaén pero viviendo fuera de ella, que tienen la Feria como excusa para juntarse. De Almería, Córdoba, La Guardia y la Sierra de Segura han venido a disfrutar de la jornada. «Hemos comido y ahora ya vamos a divertirnos hasta que los pies aguanten», ha señalado simpática una de las flamencas del grupo.

Guillermo Jiménez, por su parte, ha acudido acompañado de sus amigos de toda la vida. Eligieron el centro para comer, y pasadas las 17:00 ya estaban en el recinto ferial. «Si tenemos ganas seguiremos por la noche», ha recalcado.

Pepe López ha visitado la Feria con sus amigos «de toda la vida», los del instituto. También comieron en el centro, para bajar a beber y bailar después. «Nos gusta venir para juntarnos, ya solo nos vemos en fechas señaladas como Navidad, cumpleaños y Feria, y no se puede faltar. A Jaén hay que venir siempre», ha destacado.

Y entre tanto jienense... Algún 'forastero', como dicen las señoras de pueblo cuando ven a alguien cuya cara no les suena. Más de una despedida de soltero ha elegido la Feria como sede para celebrar. Mari Carmen Saura ha sido la protagonista de su grupo: la novia que se casa próximamente. Sus amigas le prepararon una despedida sorpresa a la Feria, un acierto total. «Me lo estoy pasando pipa, no me esperaba que me trajeran aquí, me está gustando muchísimo. Es la primera vez que venimos, se le ha ocurrido a una de mis amigas. Estaremos aquí todo el fin de semana», ha explicado la novia.

Conforme avanza la jornada, los feriantes pierden la vergüenza. «¡Una foto, haznos una foto!», gritan entusiasmados. Entre las casetas, un oso panda gigante es el principal reclamo. Botella de Pilycrim en mano, dos amigas se fotografían con él. Más adelante, una niña de corta edad baila simpática con su familia. Aprovechan la tarde-noche, porque una vez que cae el sol del todo... el panorama cambia. Los más jóvenes se apoderan del ferial, en las casetas más famosas no cabe un alfiler, y a los alrededores no dejan de llegar autobuses procedentes de los pueblos.

Durante el fin de semana San Lucas brilla más que nunca. Y si añadimos sábado, 12 de octubre y primer día, no hay más que decir.