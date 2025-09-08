Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luciano Díaz, deportista reconocido.

Luciano Díaz

Medallista trasplantado
«En pista quiero ganar, fuera, hay que concienciar»

Destaca la importancia de la disciplina para lograr tres medallas, dos de plata y otra de bronce, en el Campeonato del Mundo de Trasplantados, en Alemania

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:06

Con 22 años fue diagnosticado de insuficiencia renal crónica. Su riñón se iba degenerando hasta necesitar diálisis y un trasplante. Su padre fue el donante, ... quien le dio una segunda vida; el deporte le ayuda a conservarla y celebrarla. Luciano Díaz, ganador de tres medallas, dos de plata y otra de bronce, en el Campeonato del Mundo de Trasplantados, en Alemania, cuenta cómo la competición le ayuda a nivel físico y emocional, además de concienciar. Su mujer Maribel y sus hijos, Carlos y Pablo, son los primeros en apoyarle.

