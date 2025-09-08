Con 22 años fue diagnosticado de insuficiencia renal crónica. Su riñón se iba degenerando hasta necesitar diálisis y un trasplante. Su padre fue el donante, ... quien le dio una segunda vida; el deporte le ayuda a conservarla y celebrarla. Luciano Díaz, ganador de tres medallas, dos de plata y otra de bronce, en el Campeonato del Mundo de Trasplantados, en Alemania, cuenta cómo la competición le ayuda a nivel físico y emocional, además de concienciar. Su mujer Maribel y sus hijos, Carlos y Pablo, son los primeros en apoyarle.

–¿Cómo era su vida antes del trasplante?

–Jugaba al fútbol y no dejé de hacer deporte. La semana antes del trasplante continuaba con mis cinco clases Crossfit y los partidos fútbol con los colegas. Soy fisioterapeuta y a mis pacientes que se van a operar la rodilla o así, les recomiendo ejercicio, pues cuanto más fuerte llegue a la operación, mejor será la recuperación, por lo que me lo apliqué y al mes ya estaba en el gimnasio.

–¿Cómo descubrió los campeonatos para trasplantados?

–Tras la operación busqué información y así descubrí los juegos nacionales de trasplantados. Soy muy competitivo y allá que me fui a probar. Me apunté a varias pruebas y, con sorpresa, saqué oro en salto y en relevo, así como bronce en triatlón. Desde entonces pasé a los mundiales, me puse en manos de un entrenador y sigo una rutina a diario.

–¿Qué tal la experiencia?

–Siempre digo que vamos sobre todo a celebrar la vida, las segundas oportunidades y a honrar a los donantes, Competimos para dar las gracias. Eso sí, en pista quiero ganar, fuera de pista hay que concienciar.

–¿De qué manera se prepara?

–Tenemos una dieta más específica, en mi caso no puedo tomar suplementos, debo cuidar mucho el consumo de proteínas por ser enfermo renal, así que lo que los deportistas usan para recuperar músculo, yo no puedo. Además, tomo inmunodepresores y corticoides, de por vida, y tienen efectos secundarios, así que hay que estar pendiente. Básicamente, nos cuesta más recuperarnos. Pero yo no me pongo límites, también compito con atletas no trasplantados, muchos estamos federados y eso nos viene muy bien, porque también estamos en campeonatos nacionales y de Andalucía.

–Supongo que requiere de mucha disciplina, ¿no?

–Hay que ser muy constante, muy disciplinado en la alimentación y el ejercicio. Tengo que entrenar entre cinco y seis días a la semana, casi dos horas, por lo que toca compatibilizarlo con mi trabajo como fisioterapeuta y con la familia, que son mi primer apoyo y quienes están también en los peores momentos.

–¿Qué aconsejaría a otros trasplantados?

–Me gustaría servir de ejemplo y motivación. No hay que conformarse con estar en el sofá de casa, lo importante, y lo decimos siempre desde la Asociación de Deporte y Trasplante de España, es que el ejercicio es igual a vida, es como una medicina más que se puede tomar tanto antes como después. Que una persona en diálisis o con trasplante de corazón o pulmón, que lo poco que pueda hacer, que lo haga, pues después recuperarse es más fácil. Además, las competiciones nacionales y mundiales son como una pequeña Olimpiada, se cuenta con pruebas como petanca, dardos o bolos, con participantes de todas las edades, desde personas mayores a niños, que son los que más aplausos se llevan. Son muchas las historias que se cuentan, es inevitable emocionarse, lo importante es vivir.