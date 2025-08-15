Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Piscina de Las Fuentezuelas en la capital. IDEAL
Ola de calor

Las piscinas municipales de la capital reciben un 25% más de usuarios que en 2024

Las instalaciones han registrado un total de 45.242 usuarios desde su apertura el 21 de junio

R. I.

JAÉN

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:57

El Patronato municipal de Deportes destaca los 45.242 usuarios que han disfrutado de las piscinas municipales de verano en algo más de un mes, desde su apertura el pasado 21 de junio, hasta el 31 de julio, una cifra que supone un incremento sustancial con respecto a la afluencia registrada el año pasado en el mismo periodo, con un crecimiento que supera el 25 por ciento de bañistas más.

De este total, cabe señalar las 31.896 personas que han optado por bañarse en la piscina de las Fuentezuelas, de las que unas 10.000 aproximadamente han sido procedentes de distintas asociaciones. A las Fuentezuelas, le sigue La Salobreja con 9.252 bañistas y El Tomillo con 4.094 usuarios.

El horario es ininterrumpido para todas ellas, y abren de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a domingo. La piscina que cuenta con mayor aforo es la de Fuentezuelas con una capacidad para 1.669 usuarios. La de La Salobreja, tiene una cabida diaria de 567 bañistas, mientras que la de El Tomillo cuenta con 202 personas de capacidad.

Si comparamos este total de bañistas de este periodo con respecto al mismo periodo de 2024, con 33.500 personas, los usuarios a las piscinas municipales de verano se han incrementado en este 2025 en un total 11.742 bañistas. Una cifra que, en palabras de la concejala de Deportes, Beatriz López, «certifica el éxito de esta gran afluencia, y demuestra que este verano está siendo una de las elecciones de mayor preferencia de los jiennenses ante las altas temperaturas que atravesamos y las incesantes olas de calor». Además ha subrayado que estas cifras también corroboran «el gran trabajo que llevan a cabo los empleados de estas infraestructuras públicas» a los que ha agradecido expresamente «su compromiso por velar por el bienestar de los miles de turistas que pasan a diario por estas instalaciones».

