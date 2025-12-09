La pipirrana de Nono del Moral cierra el ciclo de 'Jaén se pinta'

El imponente mural de la pipirrana de Nono del Moral luce ya en San Ildefonso, en la confluencia de las calles Melchor Cobo y Tablerón ... y cierra el ciclo de cuatro grandes obras de arte urbano de la iniciativa 'Jaén se pinta'.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por concejales y concejalas de su equipo de Gobierno, la diputada de Cultura, África Colomo, y los artífices de esta propuesta, Nono del Moral y Alberto Carrillo, junto a representantes de la Fundación Unicaja y Heineken España, que han patrocinado la iniciativa, ha visitado el último de los murales que se suma al de Marta Lapeña y sus flores y frutas coloridos en calle Lizaderas, el de Manuel Mesa y su artesanía junto a La Alameda (calle Puerta del Ángel) y el salmorejo del internacional Belin en calle Federico Mendizábal junto a Roldán y Marín.

La pipirrana de Nono del Moral representa el colofón a estas obras con las que se homenajea uno de los valores de Jaén, su gastronomía, altamente valorada y reconocida internacionalmente con sus estrellas Michelin pero también con su importante red de establecimientos que innovan desde la tradición.

Millán ha dicho que 'Jaén se pinta', ha sido algo más que creación artística, ha sumado a la ciudad el atractivo de sus grandes artistas trabajando en contacto con la gente en plena calle, ha concitado a más de 60 pintores de toda España en su concurso de pintura rápida, talleres infantiles y exposiciones y culmina tras mes y medio desplegando arte y en la capital.

Valores positivos

Millán valora el trabajo realizado por estos creadores con una iniciativa «que ha dado valor añadido a la ciudad, que ha dado atractivo y razones para visitar su centro y compartir tiempo en sus establecimientos» y recuerda que el apoyo del Ayuntamiento «ha sido decidido por todos los valores positivos que 'Jaén se pinta' ha dado a la ciudad».

Por su parte, Nono del Moral se muestra orgulloso de la acogida, el impacto y la colaboración de entidades e instituciones en este proyecto ideado por su galería y la academia de arte.