Lo pillan en su casa de Andújar cultivando marihuana y entrega dos kilos de droga

La Policía Nacional ha detenido en Andújar a un hombre de 52 años acusado de engancharse ilegalmente a la red eléctrica para cultivar marihuana. El ... detenido reconoció los hechos a los agentes y les entregó dos kilos de marihuana, distribuida en cogollos y preparada para su venta. La droga en el mercado ilícito hubiera alcanzado la cantidad de más de 6.000 euros.

La detención se enmarca en la operación puesta en marcha por la Policía Nacional en Andújar y Jaén, junto con la compañía eléctrica Endesa, para ubicar posibles plantaciones indoor de marihuana y además realizar el corte de suministro eléctrico en los inmuebles con enganches ilegales.

De este modo, los agentes, tras recibir información sobre una vivienda sospechosa de estar utilizando un enganche ilegal al suministro eléctrico para el cultivo de sustancias estupefacientes, se desplazaron al lugar y se entrevistaron con el morador de la misma, que, de manera voluntaria, reconoció los hechos que se le imputaban e hizo entrega de la marihuana cultivada y lista para su venta.

Por tales motivos, se procedió a la detención de esta persona, por un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su puesta en libertad con cargos.