Lo pillan en su casa de Andújar cultivando marihuana y entrega dos kilos de droga

La droga en el mercado ilícito hubiera alcanzado la cantidad de más de 6.000 euros

E. L.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Andújar a un hombre de 52 años acusado de engancharse ilegalmente a la red eléctrica para cultivar marihuana. El ... detenido reconoció los hechos a los agentes y les entregó dos kilos de marihuana, distribuida en cogollos y preparada para su venta. La droga en el mercado ilícito hubiera alcanzado la cantidad de más de 6.000 euros.

