Pilar Gil será la primera mujer al frente de UGT en Jaén

Un congreso extraordinario y «lleno de emociones». Así será el XV Congreso que UGT Jaén va a celebrar el jueves próximo, 25 de septiembre, en Ifeja, en el que el actual secretario general, Manuel Salazar, se despedirá para dar paso a Pilar Gil López, que se presentará como nueva candidata a encabezar el sindicato mayoritario de la provincia de Jaén.

Así lo ha anunciado este jueves, y recordó que ya advirtió que este sería su último mandato tras más de 20 años al frente de UGT. Ha declarado que «dejo un sindicato mejor que el que me encontré», y desde entonces se ha conseguido mantenerlo como el primero de la provincia. Además, ha destacado que se va «con orgullo», pues su objetivo era que una mujer lo sustituyera, que son las que más se afilian, por lo que «ya tocaba» que se viera su representación en puestos de poder. «Peleamos por romper los techos de cristal», recordaba Salazar.

Pilar Gil, enfermera de profesión con casi 30 años a sus espaldas dentro del Sistema de Salud Pública Andaluz, ha sido delegada sindical del hospital Alto Guadalquivir durante 25 años. «Vengo con el compromiso de la gente trabajadora y con ganas de mejorar», señalaba. Continuará con la labor de Salazar, con la intención de «ser una herramienta útil» para la provincia, para lograr que Jaén sea «motor de empleo» y obtener «mayor igualdad», con mejoras de condiciones laborales y salariales.

Ha hecho hincapié en la importancia de la unión de las tres federaciones, como son los Servicios Públicos, FeSMC (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo) y FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro), y que su equipo contará con la experiencia del anterior, además de sumar «una visión renovada».

De esta forma, UGT tendrá, por primera vez en la historia, una mujer al frente, tal como ocurre en CC OO con Silvia de la Torre. «Dar un paso al frente es algo colectivo», aseguraba Gil, que destacaba que «abrimos camino todos juntos», como prueba del «compromiso del sindicato por la igualdad».

El congreso, con el lema 'Más y mejor Jaén', será el próximo 25 de septiembre a las 10:30 horas en Ifeja y se espera la presencia de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, junto a más representantes y 81 delegados que arroparán en la despedida a Salazar y la bienvenida a Gil «en un futuro de lucha por los y las trabajadoras».