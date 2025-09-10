Piden «responsabilidades» a la Junta por el «daño irreparable a la UJA»

Manuela Millán Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Jaén pide «responsabilidades» tras el «daño a la UJA» después de que el Ministerio enmendara la decisión de la Agencia de la Junta por el no al grado de Biomédica. El Ayuntamiento de la capital celebra la decisión del Consejo de Universidades del Ministerio tras admitir por unanimidad aceptar las reclamaciones presentadas en relación a la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica que aspiraba a impartir la Universidad de Jaén desde este mismo curso y que ya prepara para le que viene. «Nos trasladan que se trata de una decisión excepcional e inédita, y se ha tomado ante la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados en sus respectivas reclamaciones por las universidades públicas de Granada y Jaén». Así lo ha defendido el alcalde de la ciudad, Julio Millán, que, acompañado de la primera teniente de alcalde, María Espejo, ha defendido la postura de la Administración local ante lo que ha calificado como «un ataque que ha dañado la imagen de la universidad pública y por ende de la Universidad de Jaén, algo insólito».

«Esta decisión de la Junta de denegar el título hasta en dos ocasiones y ante argumentos muy sólidos, ha conllevado un daño irreparable para los y las jóvenes que no han podido cursar esta titulación este año. Y han tenido que optar por otra titulación o en el caso de querer hacerlo, haber tenido que ir a la privada, que al parecer era la intención de la Junta de Andalucía», ha lamentado. Ante esta situación, el alcalde exige a la Junta de Andalucía que «asuma sus responsabilidades ante un ataque sin precedentes».

«Si se asumen responsabilidades se entenderá que ha habido errores y que, por tanto, se asumen las consecuencias. En caso contrario está claro que esta decisión formaba parte de una planificación organizada de la Junta de Andalucía y, por ende, de su presidente, para seguir beneficiando a la Universidad privada frente a las Universidades Públicas», insiste Millán. Por último, ha trasladado que «hay que seguir y no bajar la guardia porque está claro que hay un objetivo y el objetivo es dañar los intereses de la mayoría, dañar los intereses de la universidad pública».

Por su parte, María Espejo ha indicado que «no es entendible que desde la Junta de Andalucía se pusieran todas las pegas habidas y por haber, y se rechazara la implantación de este grado», por lo que ha preguntado «¿por qué el Gobierno andaluz no quería el grado para Jaén?; ¿por qué menosprecia a los estudiantes jienenses?».

Otras reacciones

Junto al respaldo del Ayuntamiento, otros líderes políticos también han valorado esta decisión del Ministerio. Es el caso del secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, que muestra su satisfacción y alegría por la verificación del Grado de Ingeniería Biomédica. «Es un verdadero triunfo de la sociedad civil de Linares y de la provincia del que nos tenemos que sentir orgullosos», proclamó junto a la puerta del Campus linarense. Latorre acusó a Juanma Moreno de ser «el autor intelectual de la agresión a la UJA» y exigió que cese al consejero de Universidades.

«Es inconcebible que la Junta haya tomado una decisión en contra de los intereses públicas para beneficiar a una universidad privada», reprochó. Además, Latorre detalló que la decisión del Consejo de Universidades dependiente del Ministerio está «avalada por argumentos académicos sólidos» que «respaldan los informes» de las Universidad de Jaén y Granada. Sin embargo, «el daño ya está hecho», porque el «atropello» de la Junta impedirá que este Grado se pueda impartir este curso y tendrá que esperar al siguiente.

En esa misma línea se ha mostrado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que lamenta que «el daño ya está hecho». «Este año va a ser muy difícil poner en marcha este grado tras dos negativas por parte de la Agencia dependiente de la Junta, mientras que la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, de manera independiente y por unanimidad, ha defendido que cuentan con argumentos sólidos para su puesta en marcha», ha recordado el delegado del Gobierno.

Por tanto, los plazos «son ya muy ajustados y tendrán que esperar al próximo curso, mientras que sí se ha dado el visto bueno desde la Junta para que se implanten en dos universidades privadas este mismo año». «Tirón de orejas por tanto a la Junta que ha apostado una vez más por lo privado frente a los público».

Desde Linares

En el caso de la alcalde de Linares, Auxi del Olmo, destaca «el impacto positivo que supondrá que la Universidad de Jaén imparta esta nueva titulación en el Campus de Linares». La alcaldesa señala que la verificación del Grado de Ingeniería Biomédica «es una prueba del trabajo conjunto para impulsar el Campus Universitario de Linares».

«Estamos convencidos de que el desarrollo empresarial e industrial tiene que ir ligado al desarrollo del conocimiento y aquí el Campus Universitario de Linares juega un papel determinante. Las empresas que se están instalando necesitarán innovación y la transferencia de conocimiento desde la Universidad y la formación de los trabajadores serán determinante en este proceso», afirma.

Con respecto a la polémica de la negativa en dos ocasiones por parte de la Agencia de la Junta no se pronuncia, aunque subraya que «el trabajo conjunto y coordinado entre la Universidad de Jaén, la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tiene que continuar una vez que ya se ha producido la verificación del Grado de Ingeniería Biomédica».