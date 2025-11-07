Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de los socialistas. IDEAL
Campaña de aceituna

Piden más financiación para atender a los temporeros

El PSOE lamenta que «la Junta haya dejado a los ayuntamientos abandonados a su suerte» en una temporada en la que ha aumentado el número de personas en calle

C. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Sin campaña en marcha y con decenas de personas durmiendo en la calle. El PSOE exige a la Junta de Andalucía «más financiación» para los ... dispositivos de atención a temporeros. En concreto, la secretaria de Políticas Sociales del PSOE de Jaén, Ángeles Díaz, acusa a la Junta de «abandonar a su suerte» a los ayuntamientos con su «recorte a la financiación» en la atención a las personas migrantes que vienen a trabajar a la campaña de la aceituna.

