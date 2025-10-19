Piden cuatro años de internamiento para la mujer acusada de asesinar a su hijo de seis años en Jaén Es la petición formulada tras contar hasta con tres informes que respaldan que la acusada actuó bajo «un brote psicótico agudo» que anuló sus facultades intelictivas y volitivas.

Europa Press Domingo, 19 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

La Fiscalía en Jaén ha pedido cuatro años de internamiento en centro psiquiátrico para la mujer, de 34 años, acusada de asesinar a su hijo de seis años en abril de 2024 en la capital jiennense. Es la petición formulada tras contar hasta con tres informes que respaldan que la acusada actuó bajo «un brote psicótico agudo» que anuló sus facultades intelictivas y volitivas.

Esto conlleva que la acusada queda exenta de responsabilidad criminal por el delito de asesinato, ya que los tres informes conducen a la aplicación de la eximente completa de alteración psíquica. El artículo 20.1 del Código Penal establece que está exento de responsabilidad criminal «el que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión».

Por ello, al Ministerio Público, tal y como recoge el Código Penal en el artículo 101.1, solo le cabe pedir que se le aplique como medida de seguridad el «internamiento psiquiátrico por tiempo máximo de cuatro años sin perjuicio de su mantenimiento, cese sustitución por otras medidas en función de la peligrosidad de la acusada».

De esta forma, la acusada no tendría que agotar los cuatro años de internamiento, sino que podrá salir antes en libertad si así lo estima el equipo de tratamiento del centro psiquiátrico.

Además, la Fiscalía solicita como accesorias la medida de libertad vigilada durante cinco años consistente en prohibición de comunicarse por cualquier medio y acercarse a menos de 200 metros a su hijo, así como de sometimiento a tratamiento médico externo de salud mental.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, se le reclama que indemnice a su hijo en la cantidad de 15.000 euros en concepto de daño moral por la pérdida de su hermano pequeño.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que a esta calificación se ha adherido la defensa de la acusada asumiendo los términos planteados por el Ministerio Público. Por lo pronto, ya se ha celebrado la vista preliminar en el juzgado instructor y el caso llegará a la Audiencia Provincial para la designación de tribunal.

En esta causa nadie ejerce la acusación particular. Ahora deberá ser la Audiencia la que dé el siguiente paso para resolver este caso que tendría que ser juzgado por un tribunal con jurado, pero en el que la eximente completa de alteración psíquica libera a la acusada de responsabilidad criminal, máxime cuando la defensa ya se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal.

Fue en febrero de este año cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén acordó la libertad provisional para la acusada, que llevaba en prisión preventiva desde abril de 2024. Desde que quedó en libertad comparece en el juzgado el 1 y el 15 de cada mes. Además, sigue el tratamiento psiquiátrico y cada 15 días se remite al juzgado informe médico de salud mental.

Los hechos

Los hechos sucedieron el 29 de abril de 2024 cuando el 061 se trasladó a un domicilio de la calle Frente a Jesús, número 2 por un supuesto intento de suicidio. Cuando llegaron se encontraron a una mujer en la cama con diversas heridas de arma blanca supuestamente autoinflingidas. A su lado yacía el cuerpo sin vida de un menor de seis años

Mientras que por el menor no se pudo hacer nada, la madre fue trasladada al Hospital Neurotraumatológico para ser atendida de las heridas de arma blanca que presentaba y allí quedó ingresada en psiquiatría.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, durante la madrugada la acusada «sufrió un brote psicótico agudo con predominio de ideas delirantes de tal intensidad que afectó totalmente a sus facultades intelictivas y volitivas, anulándolas y percibiendo una realidad falsa». Bajo ese estado mental que «alteraba totalmente la realidad que percibía», mató a su hijo de seis años, que dormía con ella, y al que asfixió con la almohada.