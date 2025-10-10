Piden civismo tras numerosos actos vandálicos

Manuela Millán Viernes, 10 de octubre 2025, 13:40 Comenta Compartir

La ciudad se hace entre todos. El Centro Especial de Empleo del Ayuntamiento de Jaén hace un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de los jienenses para mantener en buen estado los espacios verdes y el mobiliario urbano de la ciudad. Este recordatorio llega tras los recientes actos vandálicos detectados en distintas zonas de la capital, donde se han producido pintadas, desperfectos y sustracción de plantas en áreas públicas y, además, de manera reiterada.

Entre los daños registrados se encuentran las pintadas sobre la escultura 'Renacer', situada en la plaza Empresario Diego Torre, así como desperfectos en maceteros de la calle Navas de Tolosa y de la plaza del Deán Mazas. También se ha constatado la sustracción de plantas en la calle Colón y en los maceteros de Roldán y Marín.

El concejal del Centro Especial de Empleo, José María Cano, ha lamentado profundamente estos hechos, que, según ha señalado, «proyectan una imagen negativa de la ciudad y perjudican el esfuerzo que se realiza a diario para mantener limpia y cuidada la ciudad». Cano ha recordado además que el Ayuntamiento, a través del bando municipal publicado en febrero, prohíbe expresamente arrancar, manchar, ensuciar, pegar carteles, realizar inscripciones o pintar sobre cualquier elemento del mobiliario urbano, así como pisar el césped ornamental fuera de las zonas habilitadas.

«Pedimos la colaboración ciudadana para proteger lo que es de todos. Mantener una ciudad limpia y cuidada depende tanto del trabajo municipal como del respeto de sus vecinos», ha subrayado el concejal, quien ha insistido en que estas conductas están sancionadas por la normativa vigente.