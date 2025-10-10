Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un arbusto tirado en Navas de Tolosa. IDEAL
Concienciación

Piden civismo tras numerosos actos vandálicos

Entre los daños se encuentran las pintadas sobre la escultura 'Renacer', así como desperfectos en maceteros en Navas de Tolosa y de la plaza del Deán Mazas, y sustracción de plantas

Manuela Millán

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:40

Comenta

La ciudad se hace entre todos. El Centro Especial de Empleo del Ayuntamiento de Jaén hace un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de los jienenses para mantener en buen estado los espacios verdes y el mobiliario urbano de la ciudad. Este recordatorio llega tras los recientes actos vandálicos detectados en distintas zonas de la capital, donde se han producido pintadas, desperfectos y sustracción de plantas en áreas públicas y, además, de manera reiterada.

Entre los daños registrados se encuentran las pintadas sobre la escultura 'Renacer', situada en la plaza Empresario Diego Torre, así como desperfectos en maceteros de la calle Navas de Tolosa y de la plaza del Deán Mazas. También se ha constatado la sustracción de plantas en la calle Colón y en los maceteros de Roldán y Marín.

El concejal del Centro Especial de Empleo, José María Cano, ha lamentado profundamente estos hechos, que, según ha señalado, «proyectan una imagen negativa de la ciudad y perjudican el esfuerzo que se realiza a diario para mantener limpia y cuidada la ciudad». Cano ha recordado además que el Ayuntamiento, a través del bando municipal publicado en febrero, prohíbe expresamente arrancar, manchar, ensuciar, pegar carteles, realizar inscripciones o pintar sobre cualquier elemento del mobiliario urbano, así como pisar el césped ornamental fuera de las zonas habilitadas.

«Pedimos la colaboración ciudadana para proteger lo que es de todos. Mantener una ciudad limpia y cuidada depende tanto del trabajo municipal como del respeto de sus vecinos», ha subrayado el concejal, quien ha insistido en que estas conductas están sancionadas por la normativa vigente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las mujeres de Jaén se plantan: concentración por los fallos en el cribado del cáncer de mama
  2. 2 La comprensión, el gran aliado de la salud mental
  3. 3 La Carolina despierta en alerta por el virus del Nilo
  4. 4

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada
  5. 5 La ONCE deja 350.000 euros en Andújar
  6. 6 La CEJ destaca el «valor estratégico» del PGOM
  7. 7 El padre de acogida del bebé que falleció olvidado en un coche de Linares vuelve al juzgado
  8. 8 La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional
  9. 9 La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional
  10. 10 El puente comienza con una previsión que supera el 84% de ocupación hotelera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Piden civismo tras numerosos actos vandálicos

Piden civismo tras numerosos actos vandálicos