Foto de familia tras la intervención en la entrada de la urbanzación de Cerro Molina. IDEAL

Piden civismo para evitar la proliferación de escombreras ilegales en Jaén

Policía Local y Guardia Civil «harán un seguimiento más exhaustivo de este tipo de comportamientos», según el Consistorio

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:54

El Ayuntamiento de Jaén ha hecho este viernes un llamamiento al civismo para evitar la proliferación de escombreras ilegales en la ciudad. Así lo ha ... manifestó la concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, después de haber actuado a la entrada de la urbanización de Cerro Molina donde en las últimas semanas había proliferado una escombrera ilegal que estaba causando problemas a los vecinos de este entorno de la capital.

