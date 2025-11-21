Piden civismo para evitar la proliferación de escombreras ilegales en Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha hecho este viernes un llamamiento al civismo para evitar la proliferación de escombreras ilegales en la ciudad. Así lo ha ... manifestó la concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, después de haber actuado a la entrada de la urbanización de Cerro Molina donde en las últimas semanas había proliferado una escombrera ilegal que estaba causando problemas a los vecinos de este entorno de la capital.

En el marco de la ronda de reuniones que la concejala mantiene habitualmente con colectivos de la ciudad, desde este barrio se había trasladado «la preocupación por el aumento de comportamientos incívicos y el incremento de escombros, basura y enseres en las últimas semanas ».

Comprobada la problemática, y coordinando las actuaciones al tratarse de una que no es urbana, el Ayuntamiento ha procedido esta semana a la retirada de todos los residuos de la zona y a la instalación de cartelería e indicaciones para evitar basura en el entorno, 'basuraleza', para concienciar a la ciudadanía.

«Lo siguiente es hacer un llamamiento al civismo independientemente de la zona, sea o no de alto valor turístico, porque este tipo de conductas no se pueden permitir. No solo por la imagen que damos a los que no visitan, sino por nosotros mismos, por los jienenses que habitamos esta ciudad», expresó la concejala.

Angulo mantuvo una reunión con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Cerro Molina, María Dolores Cruz, el presidente de OCO, Fran Zuheros, y un grupo de vecinos del barrio a quienes anunció que Policía Local, en el marco de sus competencias, y Guardia Civil «harán un seguimiento más exhaustivo de este tipo de comportamientos», porque lo normal es que se haga uso del servicio que presta FCC para la retirada de estos residuos en cualquier lugar de la ciudad, previo aviso«.