Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayuntamiento de Jaén, en la plaza de Santa María. IDEAL
Ayuntamiento de Jaén

JM+ pide al PP que «se sume» a unas cuentas que «mejoran» la capital

La formación local le recuerda a los 'populares' que la ciudad lleva ochos años sin unas cuentas que «promovieron ellos y que eran ficticias»

Manuela Millán

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Jaén Merece Más tampoco entiende al PP. El portavoz de Jaén Merece Más, Luis García Millán, ha calificado como «poco entendible» que el PP haya ... votado en contra del proyecto de presupuesto municipal que el equipo de Gobierno ha presentado, ya que supone que el Ayuntamiento pueda contar el año 2026 con un presupuesto actualizado y «acorde a las necesidades de la ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  3. 3 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  4. 4 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  5. 5 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  6. 6 Impulsan un proyecto «pionero» de energía agrovoltaica en cinco municipios de Jaén
  7. 7 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  8. 8 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  9. 9 Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas
  10. 10 El PP de Jaén aborda en Bruselas la futura PAC y su impacto en el relevo generacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal JM+ pide al PP que «se sume» a unas cuentas que «mejoran» la capital

JM+ pide al PP que «se sume» a unas cuentas que «mejoran» la capital