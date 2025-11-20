JM+ pide al PP que «se sume» a unas cuentas que «mejoran» la capital

Jaén Merece Más tampoco entiende al PP. El portavoz de Jaén Merece Más, Luis García Millán, ha calificado como «poco entendible» que el PP haya ... votado en contra del proyecto de presupuesto municipal que el equipo de Gobierno ha presentado, ya que supone que el Ayuntamiento pueda contar el año 2026 con un presupuesto actualizado y «acorde a las necesidades de la ciudad».

García ha lamentado que el PP «haya vuelto a priorizar sus intereses partidistas a los intereses de la ciudad y de los jienenses». «El PP sabe, o debería saber, que la ciudad no puede seguir con un presupuesto prorrogado de 2017, que además todos sabemos que se aprobó con unas cuentas falsas que se basaron, como hacen los buenos trileros, en la construcción de seis aparcamientos públicos que el PP nunca hizo y que suponían ingresos irreales de 80 millones de euros al año», recuerda.

Por ello, ha preguntado al PP «¿dónde están los 80 millones de ingresos anuales que deberían de haber llegado al Ayuntamiento por cada uno de estos siete años que se ha prorrogado el presupuesto municipal con cargo a los seis aparcamientos que nunca llegaron a hacerse?». «Estamos hablando que desde el año 2017, donde el PP ya dijo que se iban a recaudar esos 80 millones por esos aparcamientos. Estamos hablando de 700 millones ficticios, falsos, irreales, a los que el PP no quiere renunciar si no hay un presupuesto actualizado», insiste.

El portavoz de JM+ ha reiterado que «el PP vota en contra del presupuesto municipal solo por intereses partidistas porque no se entiende que rechacen unas cuentas que vienen a mejorar el día a día de los jienenses». «Instamos a los concejales del PP a que dejen a un lado lo que le interesa al PP y que antepongan lo que interesa a los jienenses, les tendemos la mano para que se sumen a la aprobación de unos nuevos presupuestos municipales ocho años después», sentencia.