JM+ pide a la Junta que cumpla con el Plan de Empleo prometido para 2025

Jaén Merece Más reclama el plan de Empleo prometido por la Junta. En un comunicado, la formación provincial se hace eco de los datos del paro juvenil en la provincia, publicados esta semana por CCOO, sobre los que señala que «están desbocados hasta alcanzar el 28,8%», el más alto de Andalucía. Por este motivo, el partido Jaén Merece Más (JM+) vuelve a reclamar a la Junta de Andalucía que articule ya el Plan de Empleo Extraordinario de siete millones para la provincia que el propio presidente, Juanma Moreno, anunció en el Debate sobre el Estado de la Comunidad el pasado 11 de diciembre de 2024, en el Parlamento andaluz.

«Este plan fue fruto de las negociaciones entre JM+ y el PP, y el presidente de la Junta aseguró que sería realidad en 2025. Lo cierto es que han pasado ocho meses y nada se sabe», recuerdan. Por ello, el presidente de JM+, Juanma Camacho, ha reiterado la necesidad de que se ponga en marcha «más aún después de los últimos datos de paro juvenil, por lo que se hace evidente que hay motivos para que la Junta cumpla su palabra con los jienenses». Además, les recuerda a los 'populares' que cogobiernan con JM+ en Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago- Pontones.

El Informe de la Juventud de Jaén señala un incremento del 13,5% respecto al año anterior. Por edades, en la franja de 16 a 24 años el paro alcanza al 37,8%, mientras que en el segmento comprendido entre los 25 y 34 años se sitúa en un 25,9%. A todo ello hay que sumar la temporalidad y que los jóvenes de Jaén son los que cobran los sueldos más bajos de Andalucía.

Medidas profundas

Camacho añade que para JM+ el cumplimiento al que se debe el presidente de la Junta de Andalucía con respecto al Plan Extraordinario de Empleo para Jaén «debe ir acompañado de medidas estructurales para que se cambien las dinámicas, puesto que Jaén lleva desde 1996, que es desde cuando se registran datos, a la cola de Andalucía en inversiones y licitaciones de las distintas administraciones». Por ello, la formación hace un llamamiento tanto a PP como a PSOE para que «fijen objetivos para dinamizar la economía provincial y atraer industrias».