Representante de Picualia junto al ministro Luis Planas y otras autoridades. IDEAL

Picualia obtiene el Premio Especial Alimentos de España al mejor AOVE frutado verde dulce

Para la selección se cuenta con la participación del Panel Oficial de Catadores del Ministerio

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Un año más los Premios Alimentos de España reconocen la calidad de los productos de la provincia de Jaén. En la edición de 2025 el AOVE Picualia Reserva Premium Picual ha obtenido el galardón en la categoría de 'Mejor frutado verde dulce'.

Este premio se creó en el año 1997 y se otorga ininterrumpidamente desde 1998 con el objetivo de reconocer la excelencia de los aceites de oliva virgen extra españoles, así como la labor desarrollada por profesionales y entidades.

Para la selección del Premio Alimentos de España se cuenta con la participación del Panel Oficial de Catadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que someterán los aceites a sucesivas evaluaciones sensoriales. Además, pueden intervenir catadores pertenecientes a otros paneles de la Administración que estén autorizados para realizar un control oficial en la fase final y asegurar que haya transparencia y legalidad en todo momento.

