Picualia celebra su décimo aniversario con un 'Primer día de cosecha' épico dedicado a la Batalla de Bailén

Picualia lanza su esperada nueva edición limitada de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) 'Primer Día de Cosecha', que este año conmemora su décima edición. ... En esta ocasión se centra en honrar la Batalla de Bailén, al mismo tiempo que celebra una década de éxito en la producción de su Primer Día de Cosecha. Asimismo, el 21 de noviembre celebrará un evento conmemorativo para su presentación.

El AOVE de 'Primer Día de Cosecha' se elabora a partir de aceitunas verdes de recolección temprana, especialmente seleccionadas en los primeros días de octubre y que son molturadas inmediatamente tras la cosecha. Esta cuidada obtención garantiza un aceite de calidad premium, cuya variedad picual, la variedad reina, destaca en su fase olfativa por su intensidad alta de frutado verde, con notas que recuerdan a hierba recién cortada, hoja, plátano, higuera, planta de tomate y menta. En cuanto a la fase gustativa, presenta una textura sedosa y sabor fresco, con atributos a alcachofa y hierbas aromáticas de Sierra Morena, junto con un amargor y picante firmes, pero equilibrados con el frutado, lo que lo convierte en un AOVE intenso y elegante. Asimismo, se caracteriza por un color verde intenso.

Un dúo de AOVEs para la historia

Este año serán dos las ediciones limitadas AOVEs tempranos, los cuales simbolizan la gesta de la Batalla de Bailén de 1808. El diseño de las etiquetas y la narrativa de los aceites estarán inspirados en el heroísmo, la estrategia y la victoria local en este evento clave en la Guerra de la Independencia. Históricamente, Picualia ya cuenta con productos dedicados a figuras relevantes de este conflicto como la heroína María Bellido, reforzando su compromiso con la identidad local. Este Primer Día de Cosecha, 10º Aniversario, está dedicado a la Batalla de Bailén, que supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico.

El autor de las dos etiquetas es el artista local Diego Ortega Alonso, que ha ilustrado cada edición limitada de manera única y genuina. La ilustración de la etiqueta de la variedad picual revisita el cuadro de Paul Delaroche 'La abdicación de Napoleón en Fontainebleau', que escenifica a un Napoleón abatido tras ser informado del resultado de la batalla. Mientras se sirve, con un cántaro bailenense de la época, el aceite de oliva virgen extra procedente de los olivares de nuestra tierra. Napoleón mira fijamente el humilde e imponente cántaro roto de María Bellido, al que el regresa el AOVE derramado en el suelo de su ostentoso palacio.

Para la edición limitada de la variedad arbequina, novedad en esta campaña, la ilustración de la etiqueta se centra en la Casa de Postas del Rey de Villanueva de la Reina, donde se escenifica el encuentro entre el general Castaños y el general Dupont el 22 de julio de 1808. La escena, pese a la crudeza del momento, muestra a Castaños y a Dupont disfrutando de un desayuno de pan y aceite de oliva virgen extra, quizás el último momento agradable para el general francés antes de firmar la dolorosa capitulación de su ejército.

Los dos AOVEs de edición limitada, variedad picual y arbequina, ya están a la venta en la almazara, tiendas gourmet y en su tienda online www.picualia.com.

Presentación de la nueva edición

Picualia organizará el próximo viernes 21 de noviembre un evento conmemorativo en la almazara de Bailén, donde se proyectará un video de un poema dedicado a la Batalla de Bailén del autor Antonio García Barbeito, que subraya la conexión de la marca con la historia local que inspira este décimo aniversario. Además, para los aove lovers, clientes y amigos de la marca, se ha creado el 'Pasaporte a Picualia', un pasaporte de regalo por la compra de una caja de 12 unidades del Primer Día de Cosecha que incluye 2 visitas guiadas a la almazara para conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra.

El presidente de Picualia, Gabriel J. Alonso, resaltó la doble celebración de este lanzamiento que, según sus palabras, «simboliza una década de compromiso con la máxima calidad y la innovación, justo lo que nuestras instalaciones y nuestra forma de hacer representan». «Al dedicar esta edición a la Batalla de Bailén, queremos recordar que la historia de nuestra tierra es tan rica y fuerte como nuestro AOVE. Los dos aceites de esta edición no son solo un tributo a la gesta de 1808, sino una reafirmación de que el olivar ha sido, es y será la verdadera victoria económica de Bailén», recalca. Picualia tiene previsto envasar y comercializar las primeras 40.000 unidades solo en el mes de noviembre.

El AOVE como protagonista

A lo largo de estos 10 años, Picualia ha homenajeado anualmente a diversos elementos relacionados con el olivar y su historia a través de las etiquetas de cada una de sus ediciones especiales. La primera de ellas, en 2016, se centró en un lince ibérico llamado Marga, que nació en el corazón de Sierra Morena. La compañía destinó en aquella ocasión un 5% del precio de dicho AOVE para el Proyecto de Conservación del Lince Ibérico que gestiona la Sociedad Ibérica para el Estudio y la Conservación de los Ecosistemas (Siece).

Otras ediciones han servido también para recalcar el papel de los recolectores de aceitunas, la cerámica y la hostelería, así como su importancia en la difusión de estos productos. También ha habido espacio para homenajear al personal sanitario durante la pandemia de Covid-19 y el papel de la ciencia y la innovación para potenciar el conocimiento y la difusión del AOVE, por lo que Picualia demuestra su aspecto más social y su implicación con el entorno a través de sus productos.