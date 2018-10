El PGOU deja 1.000 casas colgadas De izquierda a derecha, Ramón Gila (Tentesón I), José Alcalá (Cerro Molina), Josefa Alcántara (OCO), Blas Moriana (La Manseguilla), Antonio Beas (Tentesón II) y Serafín Medina (Bellavista), ayer. / LIÉBANA Hablan de «desamparo, decepción y engaño» y acusan a los políticos de primar otros proyectos, como el pabellón Olivo Arena o el Jaén Plaza Los vecinos del extrarradio culpan a la Junta y reclaman soluciones al alcalde JOSÉ M. LIÉBANA Martes, 16 octubre 2018, 02:48

«El problema es de todo Jaén», afirmaron ayer los representantes de las urbanizaciones Tentesón I y II, Bellavista, Los Bermejales, Cerro Molina y La Manseguilla, en referencia a que la nueva sentencia del TSJA anulando definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana afecta a toda la ciudad. Aunque el problema de las mil familias que viven en estos núcleos de las afueras es que después de años de esfuerzos, trámites y, en muchos casos, de inversión económica, no podrán a corto plazo regularizar sus viviendas.

El motivo es que la Junta no ha publicado en el BOJA a tiempo la subsanación de las deficiencias iniciales y las normas urbanísticas de cada asentamiento, debido a que la nueva sentencia ha llegado más pronto de lo esperado, «con increíble celeridad», dando lugar al «peor de los escenarios posibles», dejando el proceso de regularización «bloqueado».

Los representantes vecinales, respaldado por OCO y su presidenta, Josefa Alcántara, calificaron la situación de «desamparo, inseguridad, decepción y engaño» y acusaron a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de no cumplir su compromiso, cuando el propio director general de Urbanismo les había dicho que la documentación estaba revisada y comprobada y que la situación era similar al Olivo Arena y tendrían el mismo trato, «no siendo así» pues el BOJA sí publicó, el día 28 de septiembre, la resolución que permite continuar el proyecto del pabellón deportivo, pero no la subsanación de estas seis urbanizaciones, que aparecían el nuevo PGOU como Suelos Urbanos No Consolidados (SUNC). Critican que los políticos han primado otros proyectos, como el Jaén Plaza también, y eximen de responsabilidad al delegado territorial de Medio Ambiente.

Los vecinos añadieron que llevan años trabajando en solucionar los problemas y deficiencias que tienen, contratando a técnicos y elaborando proyectos. De hecho, Tentesón I y II y Buenavista tiene casi terminada la urbanización, tras invertir un millón de euros, a falta solo de que la recepcione el Ayuntamiento.

Añaden que pagan todos los impuestos pero no tienen suministro de agua municipal, recogida de basura, tratamiento adecuado de aguas residuales o buen suministro eléctrico. Y que son sancionados por no estar las viviendas regularizadas.

Hace dos semanas solicitaron reunirse con el alcalde, Javier Márquez, «para ver qué soluciones propone», y recordaron que el Ayuntamiento es quien promueve el urbanismo en la ciudad, que la Junta solo aprueba, y en cuanto la anulación del PGOU sea firme, debe impulsar un nuevo PGOU o modificar el anterior, de 1996.